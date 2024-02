Quem é a esposa de Thor Batista? Saiba mais sobre a ‘Princesa do Chimarrão’

Thor Batista chamou atenção em foto ao lado da esposa; conheça a modelo que ganhou título de ‘Princesa do Chimarrão’ e tem um filho com o empresário

Thor Batista deu o que falar nas redes sociais nesta semana. O herdeiro de Eike Batista ganhou destaque ao celebrar o primeiro mês de vida do filho, Thor II, ao lado de sua esposa. Mas além de repercutir a mudança em seu visual, os seguidores também ficaram curiosos para conhecer a mãe do bebê, que é conhecida como "Princesa do Chimarrão".

Quem é a esposa de Thor Batista?

Lunara Campos é natural de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Apesar de sua formação em ciências contábeis, ela seguiu carreira como modelo. Inclusive, foi sua beleza que lhe rendeu o título de Princesa na 10ª Festa Nacional do Chimarrão, em 2008. Além disso, em 2011, ela chegou à final do concurso Miss Rio Grande do Sul, antes de se apaixonar por Thor.

Atualmente, a modelo deixou as competições de lado e trabalha como influenciadora em suas redes sociais. Lunara conta com pouco mais de 25 mil seguidores e divide detalhes de sua vida pessoal, como os preparativos para a chegada de seu primeiro herdeiro com o empresário, além de seus looks, dicas de beleza e viagens internacionais.

Como Thor Batista conheceu Lunara Campos?

Conhecido por sua vida agitada na juventude, Thor abandonou a vida badalada de solteiro há muitos anos. Inclusive, foi em uma de suas noitadas, em 2014, que ele conheceu Lunara Campos. Desde então, foi amor à primeira vista e o casal permanece inseparável até hoje, embora ainda não tenham oficializado a união.

O empresário pretendia subir ao altar com a modelo em 2020. Eles já estavam organizando os detalhes da cerimônia, porém, tiveram seus planos frustrados com a chegada da pandemia. Por isso, decidiram adiar o casamento. Antes de retomarem o planejamento da união, eles foram surpreendidos com a notícia de que a família iria aumentar.

Em janeiro deste ano, o casal comemorou a chegada do primeiro herdeiro, um menino, que carrega o legado do pai em seu nome, Thor II: “Em uma madrugada linda de janeiro … o nosso tesouro chegou! Tão amado, tão esperado. É inexplicável a emoção e felicidade que sinto desde esse dia”, a princesa do chimarrão celebrou o nascimento do filho em suas redes sociais.

Thor Batista revela a verdade por trás de mudança:

Thor Batista reapareceu nas redes sociais ao celebrar o primeiro mês de vida do filho, Thor II, e gerou repercussão com a transformação em seu rosto e cabelo. Agora, ele explicou o que aconteceu. Em entrevista ao Jornal Extra, o empresário contou que a mudança aconteceu pela genética de sua família e também por causa da rotina de trabalho.