Thor Batista revela a verdade por trás de mudança na aparência

Após ver a repercussão de fotos de antes e depois de sua aparência, Thor Batista explica o que influenciou em sua transformação

O empresário Thor Batista, que é filho de Eike Batista, deu o que falar nas redes sociais por causa da mudança em sua aparência. Longe dos holofotes, ele reapareceu nas redes sociais ao celebrar o primeiro mês de vida do filho, Thor II, e gerou repercussão com a transformação em seu rosto e cabelo. Agora, ele explicou o que aconteceu.

Em entrevista ao Jornal Extra, Thor contou que a mudança aconteceu pela genética de sua família e também por causa da rotina de trabalho. "As mudanças têm a ver com dois fatores: O primeiro, a genética. Basta ver fotos do meu avô paterno e meu pai. Ambos já começaram a ficar com cabelo mais ralo com pouca idade. Mas os dois são meus exemplos de vida, então está tudo muito bem, obrigado. O segundo é a carga enorme de trabalho e reveses que a vida me impôs, coisas sobre as quais aos poucos estou divulgando no meu canal do Youtube e Instagram", disse ele.

Então, ele negou que os suplementos hormonais que tomou no passado tenham influenciado na mudança em sua aparência. "Não tem nada a ver com hormônios como alguns estão falando. Uma década atrás eu até fiz uso de algumas coisas, como DHEA em cápsulas (dehidroepiandrosterona), que é um precursor de Testosterona. Ele promove um leve aumento nos níveis de Testosterona, mas é algo sutil, hiper seguro e está mais para contribuir para o anti-envelhecimento do que envelhecimento em si (risos)", afirmou.

A nova aparência dele foi revelada em uma dele com seu filho, Thor II, e a esposa, a modelo Lunara Campos, na celebração do primeiro mês de vida do bebê.

Thor e Lunara começaram a namorar em 2014 após se conhecerem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O bebê deles nasceu em 18 de janeiro de 2024.

Antes e depois de Thor Batista - Fotos: Reprodução / Instagram