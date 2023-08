Que fase! Mãe de Larissa Manoela está devendo no Serasa; veja o valor

Mãe de Larissa Manoela está devendo no Serasa; ela não teria pago despesa em loja de departamento

Mãe de Larissa Manoela, a pedagoga Silvana Taques está devendo no Serasa. Isso mesmo: agora foi revelado que ela está com uma dívida não paga. O valor do compromisso não pago também foi exposto nesta terça-feira (22).

A revelação foi feita pelo portal Leo Dias. Segundo o veículo, ela não quitou uma compra de R$ 599,00. O valor é devido desde abril e ainda não foi pago pela mãe da atriz. Boatos afirmam que a dívida foi adquirida em uma loja de departamentos.

A revelação de novas informações sobre o caso Larissa Manoela exibida pelo Fantástico nesta segunda-feira, 21, deixou os fãs confusos. Isso porque horas antes, Silvana Taques, mãe da atriz, deu uma versão bem diferente sobre o caso.

Ao programa da Globo, a advogada da atriz revelou que foram retiradas da conta da artista valores milionários. A advogada ainda exibiu comprovantes de transferências de R$ 1,5 milhão em junho de 2022; R$ 850 mil em julho; em agosto, uma transferência de R$ 500 mil e, num único dia, mais R$ 200 mil. A retirada de grandes montantes só acabou quando Silvana Taques e Gilberto Elias perderam o acesso à conta da atriz.

Durante a entrevista para Chris Flores, a mãe da artista negou que tivesse interesse em qualquer dinheiro da filha. "A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela [...] Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela", contou.

Presenciou vexame

Ex-jornalista do programa A Tarde é Sua, Cíntia Lima decidiu tornar pública uma situação que presenciou envolvendo Larissa Manoela e a mãe, Silvana Taques. Segundo ela, houve uma discussão na frente de toda a imprensa.

No relato ao 'Link Podcast', ela contou que viu tudo o que aconteceu e classificou a situação como uma "situação horrorosa", já que ela ficou exposta em público em uma situação vexatória.

"Aquilo foi terrível. Foi um horror. A mãe dela era de uma indelicadeza com a menina. Nós da imprensa ali, a gente estava tendo que lidar com uma situação horrorosa, onde a menina tomava várias e várias broncas da mãe atrás de uma porta de vidro e ao mesmo tempo tinha que entrar na festa e sorrir para todos nós. Ali é só um pedacinho de um quebra-cabeça que está se formando agora", disse ao programa apresentado por Felipeh Campos.