Quantos anos tem Sidney Sampaio na vida real? Ator está internado após cair de quarto de hotel

Sidney Sampaio chocou os fãs ao ser internado após cair de quarto de hotel nesta sexta-feira, 4

O ator Sidney Sampaio deixou os fãs preocupados após ser internado em um hospital no Rio de Janeiro. Segundo informações do programa Balanço Geral RJ, ele teria caído de uma sacada em um hotel na capital carioca na manhã desta sexta-feira, 4, e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Sidney Sampaio tem diversas novelas em seu currículo. Ele esteve no elenco de tramas como Malhação e Alma Gêmea, na Globo, e mais recentemente, A Terra Prometida e Os Dez Mandamentos, na Record TV.

Hoje, o artista tem 43 anos e é pai de Leonardo Sampaio, de 11. Ele namora desde o ano passado a modelo Sara Pereira, de 22 anos. Ele já falou sobre a diferença de idade entre os dois durante uma entrevista à colunista Patrícia Kogut.

Leia também:Boletim médico revela o estado de saúde de Sidney Sampaio

"Para ela, a diferença de idade é mais tranquila do que para mim. Confesso que fico mais apreensivo. Ou melhor: é brincadeira. Essas coisas a gente não escolhe. Quando o sentimento captura, a gente não distingue a coisa da idade", afirmou.

Em seu perfil oficial do Instagram, Sidney Sampaio acumula mais de 950 mil seguidores. Ele já fez mais de 540 publicações e tinha compartilhado uma série de cerca de 40 Stories, entre recados de fãs e fotos, antes de sofrer o acidente.

ENTENDA O QUE ACONTECEU COM SIDNEY SAMPAIO

De acordo com o programa Balanço Geral RJ, da Record TV, Sidney Sampaio teria se jogado da sacada de um hotel e caiu no primeiro andar. Isso teria acontecido após ele destruir o quarto de hotel onde estava hospedado. Após a queda, ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros até o hospital municipal e segue em observação.

internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, o artista passou por exames e está com o quadro de saúde estável. "A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica e segue em observação", diz o boletim médico divulgado da tarde desta sexta-feira.