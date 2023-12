Quanto os influenciadores ganham para divulgar joguinhos? Saiba os valores

Influenciadores têm faturado alto com contratos milionários realizados com plataformas de apostas

A reportagem do Fantástico do último domingo, 17, caiu como uma bomba no mundo dos influenciadores que nos últimos anos foram responsáveis por popularizar joguinhos de azar no Brasil. Em meio a muitas críticas, estes famosos começaram a faturar valores astronômicos que poucas pessoas imaginam.

Na atração dominical da TV Globo nomes como Viih Tube, Mel Maia, Juju Salimeni e Jon Vlogs apareceram como um dos influenciadores que se envolveram com a empresa Blaze, acusada de não pagar os usuários que ganhavam seus prêmios.

Desde que o assunto estourou, muitos influenciadores e artistas têm usado suas redes sociais para revelar os bastidores dos contratos envolvendo os sites de apostas. São valores que passam a casa de 1 milhão de reais.

Conforme informações do colunista Lucas Pasin, um influenciador com mais de 15 milhões de seguidores pode ganhar 1 milhão de reais por mês divulgando diariamente as plataformas de apostas. Em seu contrato, a empresa aponta que o pagamento é feito de maneira semanal ou mensal, logo após o envio de um material revelando o engajamento.

O interesse principal das marcas começa por personalidades que possuem no mínimo 100 mil seguidores, que acabam fechando um acordo de um pagamento mínimo de R$ 30 mil por mês. No entanto, outros podem ganhar apenas R$ 20 mil por divulgar apenas um stories com link.

Em publicação realizada no Instagram, a influenciadora Letícia Fonseca, que tem pouco mais de 550 mil seguidores, revelou diversos detalhes sobre o mundo das plataformas de apostas e garantiu que as ofertas são tentadoras. "Já me ofereceram R$ 50 mil por uma simples foto segurando o celular com a foto do nome da empresa", disse.

Vale destacar que nos últimos meses têm surgido diversas denúncias de pessoas que acabaram sofrendo com grandes perdas em sites do tipo, além de terem valores conquistados bloqueados pela empresa. Foi o caso da Blaze, que precisou ter mais de R$ 100 milhões bloqueados após a polícia descobrir o esquema.

A situação se tornou complicada e influenciadores como Viih Tube passaram a ser igualmente investigados por divulgação da plataforma. Em desabafo no Instagram, ela confirmou que pediu o cancelamento do contrato no momento em que começou a ser chamada para depor e ver diversos casos acontecendo por todo o Brasil.

“Finalmente, consegui sair do meu contrato com a Blaze. Eu estava ansiosa para sair, especialmente após ser convocada a depor em um processo envolvendo a empresa. Foi um processo longo, desde novembro estou nisso”, pontuou a famosa.