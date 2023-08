Quanto custa o anel de noivado de Zooey Deschanel? Atriz recebeu joia valiosa de gêmeo do Irmãos à Obra

Zooey Deschanel ficou noiva de Jonathan Scott, um dos gêmeos do programa Irmãos à Obra, no último domingo, 13

Zooey Deschanel (43), conhecida por estrelar produções como (500) Dias com Ela e New Girl, ficou noiva de Jonathan Scott (45), um dos gêmeos do programa Irmãos à Obra, no último domingo, 13. O anúncio foi feito pelas redes sociais do apresentador, que compartilhou uma foto do casal, com a atriz exibindo o anel de noivado. Saiba quanto custa a joia valiosa que Zooey Deschanel recebeu do noivo.

Em entrevista ao portal Page Six, Mike Fried, CEO do The Diamond Pro, contou que o valor do anel de noivado de Zooey Deschanel pode variar a depender da qualidade dos diamantes e do tipo de pedra roxa presentes na peça. Segundo ele, a joia deve valer, pelo menos, 250 mil dólares, o que equivale, atualmente, a cerca de 1,2 milhão de reais.

"Imagino que Jonathan Scott trabalhou de perto com um designer de joias por semanas para criar um anel tão personalizado", contou o especialista. Mike Fried ainda explicou que as duas pedras nas laterais da joia parecem ser diamantes, e que a pedra roxa central do anel pode ser um diamante, uma safira ou uma alexandrita. "O anel de noivado da Zooey é uma verdadeira prova de quem ela é: única, genuína e linda", acrescentou.

Anel de noivado de Zooey Deschanel chamou atenção - Reprodução/Instagram

Zooey Deschanel e Jonathan Scott vivem romance há quatro anos, desde que se conheceram no quadro Carpool Karaoke, do programa The Late Late Show, de James Corden (44). Ao lado de seus dois filhos, Elsie, de 8 anos, e Charlie, de 6 anos, a atriz foi pedida em casamento durante uma viagem para a Escócia. Além do clique do casal, o apresentador do programa Irmãos à Obra também compartilhou no anúncio do noivado: “O para sempre começa agora”.