Dia dos Solteiros: Veja 10 famosos que ficaram disponíveis recentemente

No Dia dos Solteiros, especialistas explicaram à CARAS Brasil os desdobramentos da solteirice

Comemorado nesta terça-feira, 15, o Dia dos Solteiros se tornou assunto na web e diversos famosos estão curtindo a data sem um par. Nomes como Cauã Reymond, Gisele Bündchen, Shakira e até mesmo a apresentadora Sabrina Sato terminaram os relacionamentos neste ano.

Um dos términos mais recentes foi o de Ricardo Alface e Sarah Aline, ex-participantes do BBB. Os dois começaram um romance na casa mais vigiada do Brasil e mantiveram a relação até o fim de maio. Além deles, Luan Santana, Thales Bretas, Rafael Cardoso e Bela Gil também são nomes que vão passar o Dia dos Solteiros descompromissados.

Apesar da solteirice ser ligada à curtição e liberdade, especialistas apontam à CARAS Brasil que a vontade de permanecer solteiro por muito tempo pode estar ligada a diversos fatores —desde traumas causados por momentos difíceis até o estilo de vida da pessoa.

A psicóloga Cláudia Melo explica que algumas pessoas não sentem necessidade de ter um relacionamento romântico para se sentirem felizes e realizadas, outras podem escolher focar na carreira e outras ainda podem ter tido uma experiência desgastante em um relacionamento passado.

"[Quando] relacionado às experiências negativas do passado, como términos difíceis, traições, relacionamentos abusivos, podem [surgir] cicatrizes emocionais. É importante acreditar que dá para reverter essa situação. Cada pessoa é única e nem todos os relacionamentos são iguais."

Cláudia ainda acrescenta que é importante ter apoio para lidar com as feridas do passado e também aprender a não idealizar o amor, desenvolvendo uma expectativa realista. "Os relacionamentos requerem esforço, comunicação e comprometimento de ambas as partes."

Glauce Côrrea diz que, em situações traumáticas que possam gerar medo de compromisso, é necessário trabalhar as próprias frustrações e desenvolver uma responsabilidade afetiva, sempre buscando um melhor autoconhecimento.

"Melhorar com conversas internas que levem ao afeto, respeito e autonomia [próprios] serem maiores do que o que se deposita no outro. Se necessário, não deixe de buscar ajuda profissional". A psicóloga ainda acrescenta que muitos solteiros não se sentem solitários pelo status do relacionamento.

Ela afirma que problemas em relação a autoestima e falta de autoconfiança também podem ser um fator para querer continuar solteiro. "[Muitos] não colocam a responsabilidade da sua felicidade em outra pessoa, tem a autoestima bem elevada e um autoconhecimento bem desenvolvido."

