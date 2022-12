Quanto custa a Ferrari de Boninho? Diretor da Globo ostenta com carro milionário

Amante de carros de luxo, Boninho foi clicado com Ferrari vermelha em shopping do Rio de Janeiro

Boninho (61) tem mostrado que nada melhor do que curtir com seu brinquedo favorito por aí. O diretor da TV Globo chamou atenção ao ser fotografado passeando com um baita carrão pelas ruas do Rio de Janeiro. Recentemente, ele surgiu descendo de um Ferrari vermelha em um shopping. O "Bigboss" do BBB também apareceu com o automóvel em visita a Angélica e Luciano Huck.

Um verdadeiro colecionador de carros de luxo, essa não é a primeira vez que o ele é visto com outro automóvel milionário. No último ano, ele foi clicado com uma Ferrari 812 Superfast, avaliada em mais de R$ 3,6 milhões. Ele também já contou com outros modelos esportivos em sua garagem como uma Ferrari 458 Itália e um Porsche 911 Turbo S.

Garagem turbinada!

Mas tudo indica que o poderoso da TV Globo renovou mais uma vez sua lista de queridinhos automobilísticos e agora está com o mais novo modelo esportivo italiano: uma Ferrari 296 GTB . Mas afinal, quanto custa o carrão de Boninho?

O veículo zero quilômetros está avaliado no valor de R$ 4,9 milhões e conta com detalhes ainda mais exclusivos. Produzido na fábrica de Maranello, a nova Ferrari de Boninho conta apenas dois lugares, tem velocidade máxima de 330 km/h e atinge de 0 a 100km/h em incríveis 2,9 segundos.

Foto: Vitor Chapetta/AgNews

Foto: Vitor Chapetta/AgNews

Vencedor do BBB foi selecionado após ser encontrado bêbado em balada

Em participação no programa Lady Night, do Multishow, Boninho revelou que por pouco o BBB7 não teve um vencedor diferente. Isso porque Diego Alemão foi escolhido nas últimas semanas do confinamento.

Em bate-papo com a apresentadora Tatá Werneck, o diretor da TV Globo contou que ele foi um dos últimos a ser selecionado pela produção, após ele perceber que na temporada faltava um participante "louco".

"O Alemão foi malandro. Ele começou completamente errado. Você sabe que foi muito engraçado. A gente tinha acabado de fazer a seleção com todo mundo, eu peguei minha galera e disse: 'Gente, preciso de alguém mais louco no programa... Acha alguém'. Mandei uma galera para São Paulo, eles acharam o Alemão num bar, bêbado, às 4h da manhã. Ele chegou no dia seguinte para a gente entrevistar 'trêbado'. Eu falei: 'É esse cara. Vou levar para lá'', revelou o diretor.