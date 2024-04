Quanta fofura! Confira os bebês de famosos nascidos nas últimas semanas

Abril ainda não acabou e seis filhos de famosos já chegaram ao mundo e encantaram as redes sociais com vários momentos fofura; veja

O mês de abril foi mágico para alguns famosos. Fernanda Paes Leme (40), Munik Nunes (27) e o casal Gabi Luthai (31) e Teo Teló (37), por exemplo, realizaram o sonho da chegada do primeiro filho. Já o veterano Xandy de Pilares (54) foi pai pela terceira vez. Tem ainda quem estreou como vovó: a apresentadora Sonia Abrão (60). Seu netinho Filippo veio ao mundo no último sábado, 20, e encheu de alegria o coração da titular do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!. A CARAS Brasil relembra a seguir os bebês que nasceram nas últimas semanas.

Filippo, que nasceu no último sábado, é o primeiro neto da apresentadora Sônia Abrão e filho de Jorge Abrão e Isabella Morais. “A maior surpresa das nossas vidas, no tempo dele, mais uma vez surpreendendo todo mundo… Filippo Morais Rodrigues Abrão de Almeida”, escreveu Isabella em uma foto, publicada no Instagram, ao lado do filho e do marido.

“Filipo nasceu à 0h49 do dia 20. Ele está ótimo. Nasceu um pouquinho antes do tempo, foi apressado, pegou todo mundo de surpresa, mas graças a Deus nasceu bem gordinho. 3,190 kg e 50 cm, é um bebezão. Tá tudo bem. Nasceu de um parto normal maravilhoso”, completou.

“A emoção indescritível de segurar seu filho no colo pela primeira vez", comemorou Jorge, único filho de Sônia Abrão, fruto do relacionamento com Jorge Damião, com quem foi casada entre 1988 e 2015.

Filippo no colo do pai, Jorge Abrão - Reprodução/Instagram

PIETRO: TEO TELÓ E GABI LUTHAI

Pietro, primeiro filho de Teo Teló e Gabi Luthai, nasceu na sexta-feira, 19. A cantora, compositora e influenciadora digital publicou um vídeo no Instagram carregando o bebê no colo e de mãos dadas com o marido, ainda no hospital.

Na legenda do post, ela escreveu: "Quando dizem que é o melhor momento da vida, realmente estão dizendo a verdade. Obrigada, Deus, toda equipe médica e meu amor, Teo Teló, por trazer nosso filho à vida num parto lindo! Nosso Pietro nasceu! Ainda aguardando as fotos lindas e todo vídeo do parto, mas prometo contar tudo em detalhes para vocês! Fortes emoções!".

Teo Teló e Gabi Luthai com Pietro no colo - Reprodução/Instagram

CATARINA: MUNIK NUNES E PAULINHO SIMÃO

Também na sexta-feira, Munik Nunes, campeã do BBB 16, deu à luz Catarina, sua primeira filha, fruto do casamento com o empresário Paulinho Simão. "19/04/2024 - 37 semanas e 6 dias: Catarina chegou nos ensinando que não temos controle de nada, e tudo acontece no tempo do Senhor. Nossa filha veio ao mundo para nos trazer felicidade, leveza e ainda mais amor. Filha, o dia do seu nascimento ficará marcado em nossas vidas para sempre. Te amamos, pinguinho de gente", escreveu ela, no Instagram.

Munik Nunes e Paulinho Simão com Catarina - Reprodução/Instagram

PILAR: FERNANDA PAES LEME E VICTOR SAMPAIO

Pilar, primeira filha da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme e do empresário Victor Sampaio (31), nasceu na quinta-feira, 18. A notícia foi confirmada pela própria atriz, por meio do Instagram, onde compartilhou um álbum de fotos dos primeiros minutos da bebê.

"Descobrimos o significado de maior amor do mundo. Ah, Pilar, você foi tão esperada e agora honraremos sua chegada. Te amamos, filha", escreveu a artista, na legenda da publicação.

A menina nasceu com 50 cm e pesando 3,325 kg, por meio de um parto cesariana, em um hospital de São Paulo. Pilar é a primeira filha do casal, que está junto desde 2021 e ficou noivo no ano seguinte.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio com Pilar - Reprodução/Instagram/Hanna Rocha

ANTONIO: CAROL SAMPAIO E FREDERICO XAVIER

Em 6 de abril, nasceu o filho de Carol Sampaio (41) e Frederico Xavier (37). Antonio é o primeiro filho da empresária com o chef de cozinha. Um dia depois do parto, ela foi às redes sociais apresentar o bebê.

"Esse é um dos momentos mais lindos que já vivi, um amor que sem sabia que existia. Eu e Frederico estamos realizados e felizes demais”, celebrou Carol em nota enviada à imprensa. E mesmo que eu procure palavras (...) impossível descrever o que estou sentindo (...) Antonio nasceu em 6.04.24, com 51 cm e 3.725 kg", disse.

Fred e Carol se casaram no civil em dezembro de 2022. Logo depois, no dia 24 de fevereiro, eles realizaram uma cerimônia de casamento na Marquês de Sapucaí, onde acontece o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. O evento aconteceu na sexta-feira seguinte ao carnaval.

Carol Sampaio e Frederico Xavier com Antonio - Reprodução/Instagram/

ESTRELA: XANDE DE PILARES E THAY PEREIRA

Na noite do dia 5 de abril, nasceu Estrela, filha de Xande de Pilares e Thay Pereira (25). "O melhor presente que eu poderia ter", confessou a nutricionista, que é mãe pela primeira vez.

O sambista, que está com Thay desde 2020, já é pai de Alexandre Lucas (24) e Alexandre Junior (23), frutos de dois outros relacionamentos.