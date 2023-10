Quais foram os últimos passos de Ricardo Merini, modelo encontrado morto em São Paulo

Ricardo Merini estava desaparecido há uma semana; Polícia Civil de SP ainda investiga causa da morte

O corpo do modelo Ricardo Merini (37) foi identificado pelas digitais após perícia da Polícia Civil de São Paulo neste sábado, 28. Ele estava desaparecido havia uma semana e o caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Saiba a seguir os últimos passos do também ator.

De acordo com o G1, Ricardo Merini havia chegado em casa, no bairro Bela Vista, após uma viagem a Chapecó, em Santa Catarina . Vídeos de uma câmera de segurança exibem que ele entrou em casa às 21h47 do dia 21 de outubro, e saiu do apartamento às 23h36 do mesmo dia.

Nos registros, é possível ver que ele confere informações em seu celular e sai caminhando. De acordo com Fernanda, uma amiga, o modelo iria se encontrar com uma pessoa, no entanto, o encontro nunca teria acontecido.

"[Ele] chegou de uma viagem e se arrumou para encontrar com um amigo que estava a alguns minutos a pé do local onde ele mora. Ele saiu a pé, mas não chegou nesse amigo. Eles estavam se falando por mensagem, mas não mandou mais informação", afirmou ela ao veículo, que também disse que o celular do modelo teria sido encontrado em uma favela.

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) ao Splash, o corpo de Ricardo Merini foi identificado pelo Instituto de Identificação Ricardo Gaumbletaun Daunt (IIRGD). A identificação do modelo foi realizada por meio da coleta de suas impressões digitais, procedimento feito pelo Instituto Médico Legal (IML).

QUEM ERA RICARDO MERINI?

Ricardo Merini era ator e modelo fotográfico. Na carreira artística ele atuou em produções independentes como Noite da Taverna (2015), Asco (2015), Terror e Miséria no Terceiro Reich (2012) e Halls: Sensação que Inspira (2014).

Já como modelo, ele fez diversos editoriais para grifes e marcas diversas. Nas redes sociais, Ricardo costumava fazer publicações esporádicas e era bastante discreto quanto à vida pessoal. Sua última publicação foi feita há três semanas.