Quais famosos estão no cruzeiro de Neymar? Confira lista

Cruzeiro de Neymar Jr. começou nesta terça-feira, 26, e terá duração até sexta, 29; viagem reuniu um verdadeiro time de famosos

Batizado de Ney em Alto Mar, o cruzeiro de Neymar Jr. iniciou a navegação nesta terça-feira, 26. Com duração até sexta, 29, a embarcação recebeu um verdadeiro time de famosos e contará com shows dos mais diversos artistas.

O navio partiu do porto de Santos, no litoral de São Paulo. Como atrações confirmadas do Cruzeiro de Neymar estão nomes como Péricles, Belo, Poze do Rodo, MC Guimê, Livinho, Orochi, Guilherme e Benuto, Ryan, Grupo Envolvência e muitos outros artistas.

Além das atrações musicais confirmadas, Virginia Fonseca, Zé Felipe, Silvia Abravanel e Rafaella Santos, irmã de Neymar, foram vistos embarcando no navio. Para acompanhar Belo, a influenciadora Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna, também estão no cruzeiro.

A embarcação passará por Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O navio tem capacidade para 4.000 hóspedes, terá simulador de Fórmula 1, o maior tobogã em alto mar do mundo. Além disso, também conta com salas de jogos, teatro, boliche, cassino, cinema 4D e piscinas de borda infinita. Para o evento, ele terá um corredor repleto de fotos da carreira de Neymar.

O jogador confirmou que estará presente na viagem, que contará com atrações musicais surpresas. Além dos shows, haverá apresentações de stand-up comedy dos humoristas Renato Albani, Thiago Ventura e Victor Sarro.

Na página de informações do evento, a programação das festas já foi divulgada. Nesta terça, os convidados curtiram uma festa com tema tropical. Já nesta quarta, 27, será o dia da festa do branco, e, por fim, na quinta, 28, será uma festa à fantasia.

De acordo com o site oficial do cruzeiro de Neymar, todas as cabines disponíveis para o evento foram vendidas. Algumas poderiam ser compradas pelo valor de R$ 30 mil, e as opções mais simples para a viagem custavam R$ 6.600 por pessoa.

