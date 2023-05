Priyanka Chopra conta história bizarra sobre a diferença de idade com o marido, Nick Jonas

‘É tão estranho’, admitiu Priyanka, que conheceu o cantor só 18 anos após sua vitória na competição de beleza em 2000

A atriz Priyanka Chopra (40) trouxe uma perspectiva diferente sobre a diferença de 10 anos de idade entre ela e seu marido, o cantor Nick Jonas (30). Ao participar no ‘The Jennifer Hudson Show’, a atriz contou da vez em que descobriu que o futuro marido estava assistindo pela TV, aos 7 anos, sua vitória no Miss Mundo em 2000, quando ela tinha 18 anos.

Priyanka e Nick começaram a namorar em 2018 após se conhecerem no Met Gala do ano anterior. Eles se casaram apenas sete meses depois e são pais de Malti, de 1 ano.

A história do casal, entretanto, começou muito antes disso e nenhum dos dois sabia. “Minha sogra disse: 'Lembro-me de ver você quando você ganhou [como Miss Mundo]'”, começou Priyanka.

“Eu estava tipo, ‘sem chance’, e [Denise, sua sogra] estava tipo, 'Eu me lembro tão claramente porque era novembro, Nick estava em algum show da Broadway aos 7 anos de idade, seu irmão estava em outro show da Broadway aos 8 ou 9'”, continuou ela.

Priyanka continuou: “E [Denise] disse: 'Lembro-me claramente disso porque Kevin [pai de Nick] adora assistir concursos. E ele, eu me lembro, estava assistindo e Nick chegou, sentou e assistiu você vencer'”, disse ela.

Ao terminar a história, a atriz resumiu seu sentimento: “Surreal”. “Tipo, isso foi há 22 anos ou algo assim”, continuou ela. “Ele tinha 7 anos, eu tinha 18. E ele estava sentado lá, e ele estava assistindo... É tão estranho.”

A apresentadora, então, pergunta se isso era algum sinal de que eles estavam destinados a ficar juntos. “Sim”, respondeu ela. “Sim, eu acredito que as pessoas são destinadas a ficar umas com as outras por qualquer período de sua vida. E acho que as pessoas colidem porque você deve criar - nesta pequena e curta vida que você tem - memórias que você levará adiante.”