Priscila Castello Branco se declara para Fábio Porchat em viagem romântica

'Tão especial, tão incrível', se declarou Priscila Castello Branco para o amado; o casal está aproveitando uma viagem em Butão, país na Ásia

Nesta terça-feira, 19, Priscila Castello Branco abriu um novo álbum de fotos em Butão, país na Ásia Meridional em que está viajando ao lado do amado, Fábio Porchat. Ela reuniu diversos cliques românticos com o humorista.

Nas imagens, eles aparecem em diversas paisagens e pontos turísticos juntos. "Mas é tão lindo, tão especial, tão incrível, tão inesquecível que não dá pra mostrar com fotos! Ah, Butão também!", escreveu a comediante na legenda do post apaixonado.

Nos comentários, seguidores enviaram mensagens carinhosas ao casal: "Gente, eu amei esse casal. Coisa mais linda", escreveu uma fã, "Muito talento em um só casal", elogiou outro, "Fofos demais vocês, não dá", disse ainda uma terceira, “O Butão ficou mais lindo ainda com este casal apaixonado”, comentou outra seguidora.

Durante as feiras pela Ásia, o casal passou pelo Everest, no Nepal, antes de visitar o Butão, país famoso pelos seus mosteiros e fortalezas. Fábio Porchat e Priscila Castello Branco estão juntos há cinco meses. A humorista já morou no continente asiático, na Tailândia, quando tinha 18 anos e namorava um lutador de MMA.

Fabio Porchat desabafa sobre seu divórcio

Em participação do programa Melhor da Tarde nesta quarta-feira, 29, o humorista Fabio Porchat confessou que "tirou um peso das costas" ao se separar de sua ex-esposa, a produtora Nataly Mega. O ex-casal se divorciou em janeiro de 2023 após oito anos juntos por divergências na vontade de ter filhos.

Na entrevista, o comandante do programa 'Que História é Essa, Porchat?' desabafou sobre o processo da separação, que andou em ritmos diferentes com o passar do tempo."Eu demorei muito a perceber isso porque estava em uma relação em que as coisas estavam funcionando. No momento em que percebi, foi muito rápido", contou.

Porchat ainda admitiu o sentimento de culpa no fim do casamento e ainda abriu seu coração sobre não querer ser pai. "Pensei: 'Não quero ter filho, preciso dizer isso agora para ela porque precisa tomar uma decisão agora. Não é justo, não foi justo o que fiz", confessou.