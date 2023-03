Primeira paquita, Andrea Veiga é flagrada de biquíni e exibe corpaço aos 53 anos

Andrea Veiga é flagrada de biquíni sem alças ao mergulhar em praia no Rio; veja fotos

Deslumbrante aos 53 anos, a ex-paquita Andrea Veiga impressionou os seguidores ao ser flagrada nesta segunda-feira (20) renovando o bronzeado. Ela aproveitou o dia de calorão para ir à praia.

A apresentadora foi fotografada enquanto se refrescava na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.A estrela ostentou a sua boa forma impecável ao aparecer com um biquíni sem alças minúsculo.

A bela é considerada a primeira das paquitas - foi a partir dela que Marlene Mattos criou as assistentes de palco de Xuxa Meneghel. Desde então, elas viraram ícones e se tornaram uma paixão do público.

No ano passado, Andréa Veiga contou que tem o costume de ir à praia bem cedo. “Já estou aqui no meu infinito particular. Eu acordo muito cedo, muito. Agora no verão estou acordando 5h30. Às 7h, 7h15, já estou na praia dando um mergulho pra recomeçar a vida, começar o dia. Não tem coisa melhor. Só quem acorda cedo e pega esse mar de Caribe é que sabe”, disse ela nas redes sociais.

Veja:

