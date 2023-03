Aos 59 anos, Xuxa revela desejo sexual, mas diz que já está velha para isso

Apresentadora Xuxa foi sincerona ao contar experiência sexual que não teve oportunidade de viver

Prestes a completar 60 anos, a apresentadora Xuxa participou do 'Saia Justa' e revelou alguns segredos sexuais, inclusive um que não conseguiu realizar e afirma que nem irá.

Em um papo com Astrid Fontenelle, Gabriela Prioli, Larissa Luz e Bella Gil, elas conversaram sobre as intimidades e Xuxa acabou confessando uma de suas vontades.

"Não fiz, mas gostaria de fazer antes dos 60 e não consegui, porque vou fazer 60 agora", diz a loira. Astrid Fontenelle relembra que o aniversário dela ainda esta "longe": "Calma que ainda tem 20 e poucos dias!". Ela então revela: "Ir numa casa de swing. Olha que revelação. Pronto, amanhã é o título geral"

A loira, então, explicou que namorou sério por muito tempo durante a vida, teve a filha, Sasha (24), e agora está com o atual marido, Junno Andrade, há 10 anos. Por isso, não teve tempo de pensar em realizar sua "loucura".

Ainda em clima de festa, Xuxa também foi ovacionada no programa 'Altas Horas', onde recebeu homenagens de diversos amigos famosos, inclusive do marido e filha, que entraram no palco com um buquê de flores.

Veja vídeo: