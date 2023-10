Preta Gil se revolta contra críticos de plantão: ''Respeite o processo''

Após receber críticas sobre falar de traição que viveu, Preta Gil se revolta e rebate opiniões sobre sua postura

A cantora Preta Gil se pronunciou sobre o direito de falar publicamente da traição que viveu em seu casamento com o ex-marido Rodrigo Godoy. Nesta terça-feira, 17, depois de participar do programa De Frente Com Blogueirinha, a filha do cantor Gilberto Gil rebateu as críticas que vem recebendo sobre sua postura.

No vídeo da atração, a artista falou sobre ter o direito de desabafar e contar a história para as pessoas. Na legenda do post, Preta Gil ressaltou sua defesa e que não ficará quieta, falando quantas vezes achar necessário até realmente superar a dor.

"As pessoas vão tentar te calar, invalidar sua dor, mas não se cale e respeite o processo. O luto tem que ser vivido em todas as suas etapas. O adoecimento emocional acontece nesses processos, mas temos que nos apegar a quem nos ama, buscar ajuda médica e ter muita fé!", disse ela.

Preta Gil mais uma vez agradeceu às pessoas que estão ao seu lado nesses tempos difíceis de separação com traição e luta contra o câncer. "Graças a Deus, aos meus Orixás, aos meus amigos, à minha família e até quem não conheço, que não largaram a minha mão. Dentro de tanta dor, eu tenho muita sorte e muito amor!", falou.

Durante a participação no programa com Blogueirinha, a cantora fez novas revelações sobre a traição e contou que não desconfiava do ex-marido. Preta Gil disse que a infidelidade durou cerca de sete meses até ela descobrir.

Próximos passos do tratamento de Preta Gil

Vale lembrar que a artista segue na batalha contra a doença, diagnosticada em janeiro deste ano. Assim que recebeu alta do hospital, Preta Gil conversou com o jornalista Léo Dias para revelar os próximos passos de seu tratamento. Ela contou que precisará fazer uma nova cirurgia nos próximos meses e ainda fará a quimioterapia oral.

"Agora tem mais uma etapa. Tem mais uma cirurgia para reconstruir o intestino e colocar a ileostomia para dentro. Eu tenho uma bolsinha de ileostomia, que é quando faz a pinça, tirando o intestino delgado para fora com a bolsinha”, disse a cantora, que está feliz de ter vencido todas as etapas em sua luta contra a doença.