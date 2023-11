Preta Gil revela recuperação do seu cabelo natural: ‘Caiu quase 80%’

Antes de realizar cirurgia para retirada de bolsa de ileostomia, Preta Gil foi às redes sociais mostrar o estado dos seus fios

Preta Gil deixou muitos fãs felizes ao revelar o estado do seu cabelo natural em recuperação após realizar uma quimioterapia para tratar um câncer no intestino. A cantora surgiu nas suas redes sociais, nesta quinta-feira, 30, prestes a realizar uma cirurgia de retirada de bolsa de ileostomia.

Preta fez questão de compartilhar com seus seguidores como seus fios cresceram, desde que começou o tratamento 11 meses atrás: "Muita gente me pergunta [sobre] como ficou meu cabelo. Então, eu estou há 11 meses tratando e ele caiu quase 80%", garantiu a artista por meio dos stories do seu perfil no Instagram. Em seguida, surgiu penteando os fios e revelou: "Agora isso aqui é tudo cabelo novo crescendo. Mas, a ponta não temos. A raiz está chique".

Preta Gil mostra cabelo natural após quimioterapia pic.twitter.com/y9qp3uTDNk — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) November 30, 2023

Preta Gil se despede da bolsa de ileostomia antes de cirurgia

Preta Gil usou suas redes sociais para celebrar uma nova etapa em sua batalha contra um câncer de intestino! Emocionada, a artista compartilhou detalhes da despedida da sua bolsa de ileostomia na véspera de sua cirurgia para removê-la. Ela contou que já está internada para passar pelo procedimento, que deve acontecer nesta quinta-feira, 30.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Preta compartilhou seu último clique exibindo com orgulho recurso, que acompanhou sua jornada contra o câncer durante três meses: "Tirei essa foto ontem, não estava sol, mas eu quis deixar registrado uma última foto com a minha bolsinha de ileostomia, ela que tanto me ajudou”, iniciou.

A herdeira de Gilberto Gil expressou sua gratidão pelo apoio durante o período de recuperação: “Sou grata demais por ter tido a oportunidade de usá-la enquanto meu corpo cicatrizava. No começo foi bem difícil, mas quando entendi que ela tinha salvo a minha vida, eu mudei minha relação com ela”, ela explicou os desafios.

Preta contou que, inclusive, chegou a nomear o recurso: “Sim, viramos melhores amigas, e a batizei de Angel”, ela brincou. Na sequência, a cantora rebateu os estigmas em relação ao uso da bolsa: “Nesses três meses conheci um mundo que não conhecia, o mundo dos ostomizados”, a artista revelou que se aprofundou em sua jornada de recuperação.