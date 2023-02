Preta Gil relembra situação constrangedora com Silvio Santos

No podcast 'Quem Pode, Pod', cantora Preta Gil recorda quando Silvio Santos mandou ela procurar médico para emagrecer

A cantora Preta Gil (48) participou do podcast Quem Pode, Pod, comandado por Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39), e recordou uma situação chata que passou com Silvio Santos (92).

A filha de Gilberto Gil (80) relembrou quando o dono do SBT a recomendou procurar um profissional de saúde para ajudá-la a perder peso. Ela disse que, na época, não se falava sobre a aceitação do corpo gordo.

"A gordofobia e todos esses preconceitos são estruturais. As pessoas muitas vezes achavam que estavam sendo boas comigo", refletiu a famosa.

Em participação no programa de Silvio Santos, na época, Preta foi chamada no camarim do apresentador e chegou a pensar que ganharia um programa na grade da emissora. No entanto, ela foi surpreendida pela recomendação.

"Tenho uma história que nunca contei. Fui no programa do Silvio Santos e aí eu fui no camarim dele, toda feliz, achei que ele ia me dar um programa no SBT... Aí ele virou para mim e falou assim: 'quero te dar uma dica maravilhosa'. Aí pegou um papel, uma caneta: 'esse aqui é um médico endocrinologista maravilhoso, que eu estou indo, que olha, emagreci, você vai ficar ótima'. E me deu o papelzinho", contou ela.

Preta admitiu que ficou constrangida e não soube muito bem como reagir, agradecendo Silvio. Ela ainda afirmou que se fosse atualmente, devolveria o papel.

O podcast foi gravado antes de Preta Gil receber o diagnóstico de câncer no intestino. No bate-papo, a cantora também confessou que tinha uma paixão pelo apresentador Marcos Mion (43). “A gente não chegou a namorar. Na época a imprensa falava muito e tudo era namoro. A gente nunca namorou. Mas eu fui muito apaixonada por ele. Acho que ele não foi tão apaixonado por mim quanto eu fui por ele”, contou a cantora.

Confira a entrevista de Preta Gil no 'Quem Pode, Pod':

Preta Gil conta que fez fertilizações para tentar engravidar

Durante a entrevista, Preta Gil revelou que passou por duas fertilizações in vitro para tentar engravidar durante o seu casamento com Rodrigo Godoy. Ela contou que os dois tentaram ter um filho juntos, mas não conseguiram. Ela já é mãe de Fran Gil, de 28 anos, fruto da relação com o ator Otávio Müller.

"Todas aquelas coisas que a gente poderia ter feito, congelar óvulos, fazer FIV, a gente já passou por isso e não deu certo. Esse processo, pelo menos para mim, se encerrou. Tem um dano muito grande no corpo e no emocional da mulher fazer fertilização in vitro. Então, você tem que saber o limite do seu corpo. Não é a qualquer custo", disse ela.

E relembrou mais detalhes do processo em sua vida. "A gente fez o tratamento quando eu tinha 45, 46 anos. Eu tentei duas vezes, uma seguida da outra, e não consigo passar por mais uma. Eu fiquei muito mexida emocionalmente, os hormônios eram muito pesados. Fiquei muito mal e não tive disposição de encarar mais uma", afirmou.

