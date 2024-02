Preta Gil rebate crítica de internauta sobre sua cicatriz: "Não tenho vergonha"

Após receber crítica por postar uma foto de suas cicatrizes, Preta Gil rebate comentário de internauta e fala sobre sua batalha contra o câncer

A cantora Preta Gil usou suas redes sociais para rebater o comentário de um internauta em uma de suas fotos. Nesta terça-feira, 20, a filha de Gilberto Gil compartilhou algumas fotos de seu Carnaval em Salvador, onde ela posou seu biquíni e exibiu suas cicatrizes na barriga.

Nos comentários, um internauta não gostou da artista ter mostrado suas cicatrizes, que ficaram marcadas em sua pele após uma luta contra um câncer de intestino. "Não tem necessidade de ficar mostrando isso, coloca um maiô", escreveu sua seguidora.

Inconformada, Preta usou os stories de seu Instagram para comentar a situação. "Eu não tenho vergonha das minhas cicatrizes. Eu sobrevivi, eu venci um câncer! Ela é símbolo da minha luta e da minha vitória. Eu não vou ter vergonha, eu vou ter essa cicatriz pro resto da vida. Vou parar de postar foto de biquíni? Não tem condição!", disse a cantora.

Vale lembrar que as cicatrizes de Preta Gil são da cirurgia que ela fez para a retirada de seu tumor no intestino, além da bolsa de ileostomia, que foi necessária para a sua recuperação pós-cirúrgica.

Preta Gil se afasta do Carnaval por ordens médicas

No último dia 13, Preta Gil anunciou que não participaria do último dia de Carnaval por ordens médicas. Em suas redes sociais, ela contou que precisou se ausentar por uma indisposição e revelou que pegou uma gripe, lhe deixando com imunidade baixa.

Recém-recuperada de um câncer, seus médicos lhe recomendaram repouso após longos dias de folia. "Muita gente me perguntando o que tive. Tive uma baixa de imunidade e uma gripe oportunista, daquelas de Carnaval. Na segunda-feira me senti mal, tive uns calafrios no camarote. Ontem uma infectologista veio aqui, e fiz exames de sangue, de tudo. É uma gripe forte que me derrubou, mas estou aqui. Estou medicada, descansando. Jajá ficarei boa. Hoje já estou bem melhor do que estava ontem. Apelidei a minha gripe de 'Macetando, Nego Doce e Me Deixou de Perna Bamba', as três músicas do Carnaval. É isso, se cuidem, se hidratem, tomem vitaminas para começar o ano zero bala", afirmou.

E completou: "Sabe há quanto tempo não ficava gripada? Muito tempo, há mais de um ano. A última vez que tive gripe foi quando tive Covid em 2022. Durante todo o ano em que me tratei do câncer não fiquei gripada. Em nenhum momento. Tomei muito cuidado, mas agora foi inevitável. Acontece. Aconteceu".