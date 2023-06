Preta Gil manda recado após desabafo sobre traição: ‘Paz’

Preta Gil anunciou show em Salvador nesta sexta-feira, 30, em meio à polêmica sobre vida pessoal

Preta Gil usou seu perfil no Instagram, na tarde desta sexta-feira, 30, para fazer um post sobre felicidade. A cantora, que se separou de Rodrigo Godoy e fez um post sobre traição recentemente, anunciou que fará um show em Salvador, dando um 'chega pra lá' nas especulações em torno de sua vida pessoal.

"Hoje é um dia muito especial para a nossa família, nosso show amado #nósagente na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, na nossa cidade amada Salvador! E ainda tem o lançamento da segunda temporada da nossa série Viajando com os Gil. Estamos em festa, nada nem ninguém vai atrapalhar a minha paz e felicidade hoje. Por mais que tentem!"

A artista escreveu um texto sobre que está sentindo após os últimos acontecimentos turbulentos em sua vida amorosa, mas logo acabou apagando. Ela anunciou o fim de seu casamento com o personal trainer após boatos de traição virem a público.

"Reflexão da madrugada: por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres eu deixei duas coisas me escaparem, meu sexto sentido e minha intuição, e achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes, não é sobre ciúmes bobo e sim sobre EVIDÊNCIAS, sim eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que com sua dissimulação e mau-caratismo fez o que fez", disse Preta.

Ela contou que chegou a ser avisada na época, mas não acreditou. "E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é se tivesse seguido minha intuição eles não teriam me ferido tanto!", escreveu no post apagado.

Melhor amigo de Preta Gil, o cantor Gominho publicou um desabafo corajoso

Amigo íntimo de Preta Gil, o cantor e apresentador Gominho soltou o verbo em um texto corajoso publicado em seu perfil nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 30. Sem citar nomes, ele deixou uma mensagem dolorosa.

No post, o cantor mandou uma indireta para Rodrigo Godoy e sua nova namorada. "Esses dois vermes vão pagar na terra em vida! Não existe outra vida pra gente como eles pagarem a nojeira!", disparou ele com visível decepção.