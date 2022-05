Preta Gil curte festival de música na companhia da família: ''Foi incrível''

Preta Gil aproveitou o MITA Festival no Rio de Janeiro coladinha com o marido, o filho, a nora e a neta

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 15h26

No último final de semana, Preta Gil (47) aproveitou a companhia da família durante o MITA Festival, um evento musical que aconteceu no Rio de Janeiro.

A cantora, é claro, fez questão de registrar uma série de momentos que viveu por lá, ao lado do marido, Rodrigo Godoy (33), da neta, Sol de Maria (6), do filho, Fran (27) e da nora, Laura Fernandez (31), onde se divertiam muito curtindo os shows.

A cantora ainda foi nos bastidores do palco, onde encontrou os cantores Jão (27) e Liniker (26), que se apresentaram no festival e o influenciador, Lucas Guedez.

Na legenda dos posts, Preta falou com carinho do final de semana especial: "Rolezinho no MITA Festival. Foi incrível!"

"Vovó Pretinha não para! Mais um festival pra conta ao lado de pessoas que eu admiro demais e sou fã! Amei nosso encontro", finalizou ela.

Confira os cliques de Preta Gil ao lado de sua família curtindo festival de música no Rio de Janeiro:

