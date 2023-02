Preta Gil confessa paixão por Marcos Mion: ‘Não deu certo’

Cantora Preta Gil relembra em podcast que não desgrudava de apresentador, mas não namorou com ele

Nesta terça-feira, 31, a cantora Preta Gil (48) participou do podcast Quem Pode, Pod, das atrizes Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39), e aproveitou o momento para relembrar um affair que viveu com o apresentador Marcos Mion (43).

Durante a conversa com as amigas, a filha de Gilberto Gil (80) revelou que Mion é uma paixão e uma amizade bem antiga. “A gente não chegou a namorar. Na época a imprensa falava muito e tudo era namoro. A gente nunca namorou. Mas eu fui muito apaixonada por ele. Acho que ele não foi tão apaixonado por mim quanto eu fui por ele”, contou a cantora.

“A gente era muito amigo, a gente tinha uma amizade muito bacana que não desenvolveu para namoro. A gente estava muito junto, então imprimia namoro, porque a gente estava nos mesmos lugares. A gente gostava da companhia um do outro. Quando ele vinha para o Rio, eu apresentava ele para as pessoas. Mas não rolou, não deu certo. Logo depois ele se apaixonou e se casou. Enfim, a vida seguiu. A gente tem uma admiração, respeito, um lugar de carinho”, completou Preta.



Preta Gil faz tratamento contra o câncer

Há algumas semanas, Preta Gil anunciou que foi diagnosticada com câncer no intestino. Ela já começou o tratamento com quimioterapia e atualiza os fãs de tempos em tempos sobre o andamento do tratamento. Recentemente, ela contou sobre os efeitos colaterais. "As coisas melhoraram. Fui me sentindo melhor ao decorrer da semana e retomando minha energia vital", começou falando.

"A prostração, cansaço, enjoo e tontura foram melhorando dia após dia. É uma máxima, um dia após o outro. Uma realidade para nós que estamos em tratamento de combate ao câncer. É um dia após o outro. Tentei o máximo que pude estar perto da minha família, com pessoas emanando coisas boas para mim. Mantendo a minha fé, recebendo manifestações de amor e carinho", disse ainda.

