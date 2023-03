Prestes a completar 9 meses, Thaila Ayala exibe barrigão da gravidez: "Casal lindo!"

Com o barrigão explodindo, Thaila Ayala esteve em pré-estreia de filme estrelado pela amiga, Sophie Charlotte

A atriz Thaila Ayala (34), encantou os fãs nesta terça-feira, 21, ao surgir exibindo seu barrigão de grávida nas redes sociais. Ela está entrando na reta final de sua segunda gestação e posou pleníssima durante a premieré no Rio de Janeiro de 'O Rio do Desejo'.

Ao lado da amiga, Sophie Charlotte, e do maridão, o também ator Renato Goes (36), ela foi clicada com um sorriso no rosto. Ela já é mãe de Francisco, de um ano de idade. Juntos, a família está à espera da caçula, que se chamará Tereza.

"Tipo de noite que a gente ama tem voltinha com maridão, pré estreia de filme nacional e ainda prestigiar minha amiga maravilhosa Sophie Charlotte no filme ‘Rio Desejo’ estreia 23 de Março, não percam!!!", disse ela ao compartilhar a série de cliques do evento.

Ainda ontem, Thaila Ayala usou as redes sociais para dividir com os seguidores que finalmente conseguiu sua cidadania italiana.

