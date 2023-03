Thaila Ayala celebra cidadania italiana: ''Consegui realizar esse grande sonho''

Atriz Thaila Ayala consegue tirar sua cidadania italiana e publica registros com passaporte nas mãos

Nesta terça-feira, 21, Thaila Ayala (36) usou as redes sociais para dividir com os seguidores que finalmente conseguiu sua cidadania italiana.

Em sua conta no Instagram, a artista contou que agora é uma cidadã italiana por conta de seu bisavô materno e publicou registros em que aparece com passaporte na mão.

"CIAO! Agora sou oficialmente cidadã italiana! Consegui realizar esse grande sonho! Minha ascendência italiana vem através do meu bisavô materno SANTE ZANGIROLAMI, minha avó sempre dizia que como a minha linhagem era por via MATERNA, nós não tínhamos direito", começou escrevendo.

"Isso não passa de um mito! E eu tenho SIM direito a cidadania italiana! O mais legal é que não precisei ir até a Itália e o prazo foi SUPER RÁPIDO, em torno de 1 ano!", disse ainda na postagem. "Que máximo", falou Sophie Charlotte nos comentários.

Confira Thaila Ayala celebrando sua cidadania italiana:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala desabafa sobre dificuldades na gravidez: ''Fiu julgada e questionada''

A atriz Thaila Ayala, que está esperando seu segundo bebê, usou as redes sociais na segunda-feira, 20, para falar um pouco sobre questões da gravidez. Em vídeo publicado no Instagram, a artista comentou sobre as dificuldades durante a gestação e os problemas que tem que enfrentar por conta do julgamento das pessoas que não sabem nada sobre a maternidade.

"Precisamos falar sobre mais uma cobrança na vida da mãe. Sim, da gestante. A cobrança de que ela esteja absolutamente sempre feliz aqui, radiante, exalando gratidão na gestação. Qualquer outro sentimento não tão bom assim que ela venha ter, ou melhor, que ela venha a se expressar, porque ter ela vai ter ali escondidinho", iniciou ela.

"Enfim, tudo é colocado em cheque. 'Nossa, nem merecia tá grávida', 'nem merece ser mãe', 'ué, engravidou de novo por quê?'... Como se a dor, eu to falando de dor, dor física, psicológica, o incômodo, o medo, as doenças fossem algo comum e obrigatório de se passar sem reclamar. Como se reclamar invalidasse o direito dessa mãe de gerar", continuou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!