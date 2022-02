Prestes a completar 22 anos, Giulia Costa anuncia afastamento das redes sociais: ''Preciso de um tempinho só pra mim''

Prestes a fazer 22 anos, Giulia Costa fez um post para se despedir das redes sociais por algum tempo

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 18h41

Giulia Costa (21) está prestes a completar 22 anos e com isso está querendo mudar alguns hábitos em sua vida, entre eles, as redes sociais.

Nesta quinta-feira, 24, a atriz fez um post em forma de desabafo para anunciar que se afastaram das redes por um tempo.

Para isso, ela publicou um belo clique onde ela aparece na praia, aproveitando um pôr do sol com um visual complementante natural, esbanjando toda sua beleza.

Na legenda, ela desabafou sobre o momento em que está passando em sua vida: "Eu pensei muito antes de tomar essa decisão, sabe? Nós, que trabalhamos com redes sociais sofremos uma constante pressão do algoritmo, interações, o que funciona, o que não, o que falar, o que não… E não tem um dia de folga, não existe o domingo. E o que era pra ser um lazer, algo prazeroso e leve, tinha se tornado uma obrigação pra mim. Eu não to na minha melhor fase de saúde mental, e eu prometo que assim que estiver fortalecida, eu venho compartilhar tudo com vocês, da forma mais sincera, como eu sempre fui."

"Enfim, esse ano, amanhã, na verdade, completo 22 voltas ao sol, que loucura, eu sou muito nova, eu sei, mas, ao mesmo tempo, caramba, eu sou uma adulta e acabo a faculdade agora já… Eu sou pisciana, sensível, emotiva e tudo me afeta muito, muitas vezes eu achei isso ruim, mas eu to aprendendo que amo ser intensa, deus me livre de relações rasas, eu me jogo de cabeça em tudo.", continuou ela.

Por fim, ela se despediu, mas garante sua volta, cheia de novidades: "Pra finalizar, porque como boa pisciana, já fugi do assunto… Eu preciso de um tempinho só pra mim, vou tirar alguns dias, aproveitar meu aniversário pra finalmente me desligar daqui e poder ficar 100% online na vida real, rodeada das pessoas que eu mais amo. Espero que vocês entendam, quando eu voltar, volto compartilhando os momentos com vocês, como sempre fiz! Até já".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post, apoiando sua decisão: "Aproveita muito, feliz aniversário antecipado deusa!", disse um. "Estarei aqui enviando positividade viu amor! Estarei também quando você disser que quer voltar!", escreveu outro. "Fica bem Jujuba! Te amamos!", falou um terceiro.

Confira o post que Giulia Costa fez para anunciar sua saída temporária das redes sociais: