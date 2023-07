Por que Zé Celso se casou aos 86 anos? Entenda cerimônia do artista

Grande nome da dramaturgia brasileira, Zé Celso morreu um mês após casamento com Marcelo Drummond

José Celso Martinez Côrrea, nacionalmente conhecido como Zé Celso, morreu nesta quinta-feira, 6, aos 86 anos após ter 53% do corpo queimado em um incêndio em seu apartamento. Um mês antes, o grande dramaturgo celebrava seu casamento com Marcelo Drummond no Teatro Oficina, em São Paulo. Os dois namoravam há 37 anos e resolveram oficializar a relação. Entenda o porquê.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, Zé Celso se preocupava com o fato de não ter herdeiros diretos , já que não tinha filhos. O casamento, realizado em junho, foi uma forma de facilitar os processos burocráticos para Drummond caso o artista viesse a morrer.

Em entrevista à colunista, o ator de 60 anos afirmou que Zé Celso tinha "medo de morrer todos os dias, há anos". Quando se casaram, os dois já estavam namorando há 37 anos e decidiram reunir um verdadeiro time de famosos para a cerimônia ecumênica realizada no teatro que o veterano comandava, em São Paulo.

Nomes como Daniela Mercury, Marina Lima e Mariana de Moraes estiveram presentes no grande evento. Na noite desta quinta-feira, 6, outro time de famosos compareceu ao Teatro Oficina para o velório do grande artista. Zé Celso fundou o local e chegou a travar uma batalha judicial com Silvio Santos pelo espaço.

QUEM FOI ZÉ CELSO? RELEMBRE TRAJETÓRIA DO GRANDE ARTISTA

O diretor de teatro Zé Celso morreu aos 86 anos nesta quinta-feira, 6. Ele estava interdado desde a última quarta-feira, 4, após ser vítima de um incêndio no próprio apartamento, em São Paulo. O grave acidente aconteceu um mês depois de o artista oficializar seu casamento com o ator Marcelo Drummond.

O incidente envolvendo Zé Celso foi confirmado pela assessoria de imprensa do Teatro Oficina, companhia comandada pelo artista. Foi revelado que, além do diretor, outras três pessoas que estavam na casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça.

"Após incêndio em seu apartamento na madrugada de hoje, Zé Celso foi hospitalizado. Aguardamos boletins médicos oficiais, desejando que a imprensa respeite o momento sem maiores especulações. Os outros 3 moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça. O cachorro nagô também está em uma clínica veterinária em observação", diz nota do Teatro.

Com mais de 60 anos de carreira, Zé Celso é considerado um dos dramaturgos mais importantes do Brasil. Ele foi responsável por fundar o Teatro Oficina, conhecido como templo das Artes Cênicas brasileiras, criado no Bixiga, no coração de São Paulo.

Zé foi anunciado nesta segunda-feira, 3, como um dos integrantes da lista 50 Over 50 2023 da revista Forbes na categoria cinema, teatro e televisão. O ranking conta com nomes de pessoas que continuam a brilhar após meio século de existência como Adriana Esteves, Reynaldo Gianecchini e Regina Casé.