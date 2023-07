Zé Celso e Silvio Santos tinham briga na Justiça há mais de 40 anos

Grande nome do teatro brasileiro, Zé Celso morreu aos 86 anos nesta quinta-feira, 6

Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, o ator Zé Celso morreu aos 86 anos nesta quinta-feira, 6, após ter 53% de seu corpo queimado em um incêndio causado por um aquecedor elétrico em seu apartamento, em São Paulo. O que muitos admiradores não sabiam, é que o grande artista teve uma briga na Justiça com Silvio Santos (92) há mais de 40 anos.

A disputa judicial tinha relação ao terreno em que está localizado o Teatro Oficina, local em que Zé Celso celebrou seu casamento há um mês atrás . Fundado em 1858, o local foi tombado em 1981 pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) como uma referência artística e cultural.

Silvio Santos é dono de um terreno próximo ao Teatro Oficina e, em 1980, planejava construir um prédio no território para seu grupo. Zé Celso alegava que a construção iria prejudicar as atividades culturais do teatro que fundou e resolveu levar o caso para a Justiça de São Paulo. Na época, o dramaturgo chegou a chamar o apresentador de "inimigo público".

A briga se estendeu por anos sem resolução, e, em agosto 2017, o então prefeito de São Paulo, João Dória, e o vereador Eduardo Suplicy (PT) reuniram-se a Silvio Santos e Zé Celso para tentar um acordo. Na época, o Teatro Oficina teria divulgado um vídeo da reunião, o que teria deixado o apresentador irritado e decidido a tratar o assunto apenas judicialmente.

Zé Celso queria concluir o projeto da arquiteta Lina Bo Bardi e construir um parque cultural e público no entorno do Teatro Oficina. Porém, Silvio Santos conseguiu reverter a decisão do Condephaat. Em 2020, Eduardo Tuma (PSDB), o então prefeito em exercício em São Paulo, vetou o projeto de lei do vereador Gilberto Natalini (PV) que permitia a construção do parque.

Dois anos depois, em 2022, a Justiça proibiu a prefeitura de São Paulo de autorizar a construção do prédio para o Grupo Silvio Santos, já que o empreendimento atingiria o rio que corre sob o terreno e o lençol freático. A decisão considerou que o prédio causaria danos aos patrimônios históricos da cidade.

Há um mês, na cerimônia de união de Zé Celso com o ator Marcelo Drummond, o casal enviou um convite à Silvio Santos pedindo o terreno em volta do Teatro Oficina como presente de casamento. Porém, o pedido não chegou às mãos do empresário, pois ele não foi encontrado, e o dramaturgo morreu sem ver uma resolução para o caso.