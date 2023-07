Irmão de Zé Celso foi morto a facadas em 1987; relembre crime

Grande nome do teatro brasileiro, Zé Celso morreu aos 86 anos nesta quinta-feira, 6

Grande nome da dramaturgia brasileira, Zé Celso morreu aos 86 anos nesta quinta-feira, 6. O ator estava internado desde a última quarta, 4, após ter 53% de seu corpo queimado em um incêndio causado por um aquecedor elétrico em seu apartamento, em São Paulo. O artista teve sua vida marcada pela perda de irmão caçula, Luís Antônio Martinez Corrêa, assassinado em 1987.

O episódio trágico foi relembrado pelo encenador Gerald Thomas em seu perfil do Instagram, quando Zé Celso deu entrada no Hospital das Clínicas, em São Paulo . "É 1987: o telefone toca no meio da noite e alguém está gritando. Eu quero desligar, mas não consigo. Parece que conheço esta voz. Sim, eu conheço esta voz. É do Zé Celso. 'É meu irmão, Gerald! É meu irmão!", escreveu.

"'Reconheci o pânico em sua voz. Fazia pouco tempo que eu estava no Brasil, na casa da minha mãe. Me vesti e corri porta afora, meus joelhos tremiam. O Luis Antônio morava a um quarteirão de lá. Quando cheguei no prédio a polícia já estava lá e eu senti o cheiro do terror, do horror no ar. O que aconteceu? Luiz Antonio Martinez Correa, 37 anos havia sido assassinado."

Luís Antônio foi assassinado com 107 facadas em seu apartamento, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Ele seguia os passos do irmão, Zé Celso, e também se dedicada às artes, sendo colaborador do Teatro Oficina e diretor de espetáculos como A Ópera do Malandro, que contava com nomes como Ary Fontoura e Marieta Severo no elenco.

Alguns dias após o crime, o surfista Gláucio Garcia de Arruda foi preso após ser identificado pelo porteiro do prédio do ator. Ele teria sido a última pessoa a sair do apartamento em que o diretor morava. O atleta foi absolvido em primeira instância, mas foi condenado em segunda, no ano de 1989, a 20 anos de prisão por roubo seguido de morte.

Pela brutalidade com que o irmão de Zé Celso foi assassinado, a classe teatral entendeu o episódio como um crime de homofobia. Por isso, todo 23 de dezembro, dia em que o artista foi morto, o Teatro Oficina realiza uma homenagem chamada Rito de Ethernidade de Luís.

