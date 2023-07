Quem é Zé Celso? Artista de 86 anos se casou um mês antes de grave acidente

Em junho deste ano, Zé Celso realizou festão para celebrar casamento com Marcelo Drummond, no Teatro Oficina

O diretor de teatro Zé Celso Martinez (86) foi internado nesta quarta-feira, 4, após ser vítima de um incêndio no próprio apartamento, em São Paulo. O caso aconteceu um mês depois do artista oficializar seu casamento com o ator Marcelo Drummond (60).

O incidente envolvendo Zé Celso foi confirmado pela assessoria de imprensa do Teatro Oficina, companhia comandada pelo artista. Foi revelado que, além do diretor, outras três pessoas que estavam na casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça.

"Após incêndio em seu apartamento na madrugada de hoje (4/7), Zé Celso foi hospitalizado. Aguardamos boletins médicos oficiais, desejando que a imprensa respeite o momento sem maiores especulações. Os outros 3 moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça. O cachorro nagô também está em uma clínica veterinária em observação . Importante agora é formarmos um grande cordão de axé, reza, proteção y cura", diz nota do Teatro.

Com mais de 60 anos de carreira, Zé Celso é considerado um dos dramaturgos mais importantes do Brasil. Ele foi responsável por fundar o Teatro Oficina, conhecido como templo das Artes Cênicas brasileiras, criado no Bixiga, no coração de São Paulo.

Zé foi anunciado nesta segunda-feira, 3, como um dos integrantes da lista 50 Over 50 2023 da revista Forbes na categoria cinema, teatro e televisão. O ranking conta com nomes de pessoas que continuam a brilhar após meio século de existência como Adriana Esteves (55), Reynaldo Gianecchini (50), Regina Casé (69).

CASAMENTO QUE MARCOU MEIO ARTÍSTICO

Zé Celso se casou com Marcelo Drummond no dia 6 de junho, no Teatro Oficina, em São Paulo. O evento, intitulado como 'ritual ecumênica-artístico', contou com a presença de grandes nomes da indústria cultural brasileira.

Celebrando o casamento a partir de uma performance coletiva, nomes como Daniela Mercury, Marina Lima e Mariana Morais, fizeram rápidas apresentações especialmente para os noivos, deixando todos encantados.

Zé Celso e Marcelo, que se conheceram em 1986, depois de um espetáculo no próprio Teatro Oficina, os noivos subiram no altar ao som de gritos de "merda" de seus convidados, em alusão ao termo usado no meio artístico para desejar "sucesso" ou "sorte" .

Debilitado, Zé Celso, que estava usando branco dos pés a cabeça, entrou carregado pelo marido em uma cadeira de rodas. No entanto, isso não diminuiu sua felicidade, que estava estampada em seu rosto.

A atriz Leona Cavalli, que iniciou sua carreira no Teatro Oficina, foi responsável por dar a benção ao casal. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou de seu carinho pelo casal. "Eu comecei aqui, sou apaixonada por esse teatro. Eu só vim pra isso, amo os dois", disse.

O ator Alexandre Borges, que também tem uma história pessoal ligada ao Oficina, afirmou que não poderia deixar de estar presente em um momento tão importante de uma de suas maiores inspirações artísticas.

"É um amor e gratidão muito grande pela amizade e também pelos ensinamentos que o Zé Celso me fez como diretor", disse ele, que conheceu sua ex-esposa Julia Lemmertz durante a montagem de Hamlet nos anos 90.