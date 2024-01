Por que os filhos de Wanessa Camargo foram morar com Isis Valverde? Entenda

Wanessa Camargo chamou a atenção da web na última quinta-feira, 4, ao ser revelado que teria deixado os filhos com Isis Valverde

Wanessa Camargo chamou a atenção da web na última quinta-feira, 4, ao ser revelado que ela teria deixado os filhos, José Marcus e João Francisco, morando com Isis Valverde. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias. Entenda por que as crianças foram morar com Isis Valverde.

Wanessa Camargo , que estaria confinada no BBB24 desde quarta-feira, 3, teria deixado os dois filhos com o ex-marido, Marcus Buaiz, para poder participar do reality show. Apesar da guarda compartilhada, José e João moravam com a mãe antes da mudança.

Os pequenos teriam se mudado para a mansão do pai, que também mora com a noiva, Isis Valverde , e o filho da atriz, Rael. Eles devem permanecer no local durante os esperados quatro meses de programa. As informações são do portal Leo Dias.

Nesta sexta-feira, 5, José Marcus completa 12 anos e recebeu várias declarações de aniversário nas redes sociais. Isis Valverde foi uma das famosas que celebrou a data especial: "Um presente você nas nossas vidas! Parabéns, pequeno grande homem! A cada dia te admiro mais".

Wanessa Camargo também não deixou a data passar em branco e compartilhou um texto de homenagem ao filho: "Meu filho, minha vida, meu presente de Deus, José Marcus. Não somente neste dia especial, mas em todos os dias, pela eternidade afora, declaro que teu sorriso e tua felicidade são meu maior propósito de vida. Você é meu chão, meu céu, minhas estrelas, minha lua, meu ar, meu amor. Você me ensina todos os dias a amar, compreender, errar, renascer e perdoar".

"Sou grata a Deus por me permitir ser sua mãe nesta vida. Desejo coisas simples, mas grandiosas e eternas: saúde, sabedoria, humildade, prosperidade, felicidade, amor e paz. Um novo ciclo cheio de bênçãos e luz, meu filho. Parabéns! Mamãe estará contigo sempre, a cada segundo da minha existência. Te amo, feliz aniversário", completou Wanessa Camargo.