Por que Mariana Rios e Di Ferrero acabaram? Relembre treta com Isabeli Fontana

Após fim de noivado com Di Ferrero, se instaurou um climão entre Mariana Rios e Isabeli Fontana

Nestes últimos dias, a modelo Isabeli Fontana deu o que falar por causa de comentários sobre o marido, o cantor Di Ferrero, durante um show do NX Zero. Perante às polêmicas, alguns internautas começaram a relembrar do relacionamento do vocalista com a apresentadora e atriz Mariana Rios. Assim, que tal relembrar por que o casal terminou? Vamos relembrar!

Mariana Rios e Di Ferrero começaram a namorar no ano de 2008 e logo engataram um noivado quatro anos depois. Na época, o casal havia comprado até mesmo um apartamento na Barra, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Porém, o anúncio do fim do relacionamento chegou em 2013.

Até hoje, o motivo exato por trás do término continua uma incógnita, mas, uma amiga próxima do antigo casal revelou ao site Extra que os dois se davam muito bem. Aliás, algum tempo depois, Di chegou a ser jurado do programa PopStar, reality no qual a apresentadora participou em 2017 e recebeu elogios do ex-namorado. Porém, foi aí que o climão com a modelo Isabeli Fontana começou.

Depois de ser elogiada pelo ex-affair, Mariana agradeceu com um singelo “Obrigada, meu bem”, gerando um enorme burburinho na internet, levando em consideração que Di Ferrero escreveu uma música para Isabeli que se chamava Meu Bem.

Então, algumas páginas nas redes sociais começaram a circular o vídeo e elogiar a admiração e carinho que Mariana e Di mantinham mesmo depois de um tempo separados. Em uma das postagens, Isabeli fez questão de comentar: “Coisa linda. #meu bem”, disparou. Claro, os internautas já começaram a apontar como uma forma de ironia para atingir a ex-namorada do atual marido.

Isabeli Fontana vira alvo de polêmica após ‘esnobar’ integrantes do NX Zero

Para contextualizar, no último final de semana, Isabeli Fontanacelebrou o sucesso da banda NX Zero em suas redes sociais. Porém, o que aconteceu foi que a modelo citou apenas Di Ferreroe deixou de lado os outros integrantes. "Como é pra você sentir essa vibe desse povo todo, só pra te ver?”, diz a modelo. Di corrige: “Pra ver a banda… eu não tenho esse ego: ‘a pessoa veio para me ver’, é sério”, ele explica.

“Ah, mas você é o NX!”, Isabeli insistiu no assunto e o vocalista, mais uma vez, corrigiu a esposa: “Não, todo mundo é o NX. O NX é uma entidade”, ele justificou. Após a explicação do marido, a modelo corrigiu: “Todos os caras da banda são NX, e você representa todos eles também”, ela tentou explicar sua fala. Di concordou, mas fez uma ressalva sobre o sucesso da banda: “Eu represento eles, e eles me representam. Só que o que eu quero dizer é que o NX tem uma coisa muito forte de sentimentos”, ele completou sobre seus parceiros no grupo que foi fundado em 2001, Gee Rocha, Dani Weksler, Caco Grandino e Fi Ricardo.