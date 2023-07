Isabeli Fontana vira alvo de polêmica após ‘esnobar’ integrantes do NX Zero

Esposa de Di Ferrero, Isabeli Fontana recebe comentários na web após falas polêmicas sobre a banda NX Zero

No último fim de semana, a modelo Isabeli Fontana virou alvo de polêmica nas redes sociais após publicar um vídeo celebrando o sucesso da NX Zero, banda em que seu marido, Di Ferrero, é vocalista. Acontece que a morena não mencionou os outros integrantes do grupo e as falas receberam uma onda de críticas na web.

No registro em questão, Isabeli fala sobre o sucesso da banda, que fez seu grande retorno aos palcos em maio após seis anos de pausa: "Como é pra você sentir essa vibe desse povo todo, só pra te ver?”, diz a modelo. Di corrige: “Pra ver a banda… eu não tenho esse ego: ‘a pessoa veio para me ver’, é sério”, ele explica.

“Ah, mas você é o NX!”, Isabeli insistiu no assunto e o vocalista, mais uma vez, corrigiu a esposa: “Não, todo mundo é o NX. O NX é uma entidade”, ele justificou. Após a explicação do marido, a modelo corrigiu: “Todos os caras da banda são NX, e você representa todos eles também”, ela tentou explicar sua fala.

Desta vez, Di concordou, mas fez uma ressalva sobre o sucesso da banda: “Eu represento eles, e eles me representam. Só que o que eu quero dizer é que o NX tem uma coisa muito forte de sentimentos”, ele completou sobre seus parceiros no grupo que foi fundado em 2001, Gee Rocha, Dani Weksler, Caco Grandino e Fi Ricardo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

O vídeo não repercutiu bem na web e a modelo foi acusada de esnobar os membros da banda: “Isabeli Fontana desmerecendo os outros integrantes e colocando o Di em um pedestal”, escreveu uma internauta no Twitter. “A galera tá ali pra ver os cinco”, explicou outra. “Passada no quanto ela é soberba”, criticou mais uma.

Por outro lado, alguns fãs também defenderam a supermodelo que já desfilou no Victoria's Secret Fashion Show: "A mulher estava elogioando o marido dela", disse uma seguidora. "Gente, foi só o jeito de falar, não vi maldade", comentou mais uma. "Ela foi super infeliz na fala dela, mas toda essa revolta na mulher já está ridícula", opinou mais uma.

Di Ferrero reflete sobre emoção da turnê do NX Zero:

Em maio deste ano, o cantor e compositor Di Ferrero usou suas redes sociais para falar sobre a emoção da última turnê de shows do NX Zero. Durante uma visita técnica no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, que recebe os dois últimos shows da turnê Cedo ou Tarde da banda, o cantor falou sobre cantar para mais de 40 mil pessoas por noite.