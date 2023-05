Di Ferrero reflete sobre último show da turnê do NX Zero: ‘Sonhar e acreditar’

Vocalista do NX Zero, Di Ferrero comenta sobre realização de cantar em estádio para mais de 40 mil pessoas

Nesta sexta-feira, 19, o cantor e compositor Di Ferrero (37) usou suas redes sociais para falar sobre a emoção da última turnê de shows do NX Zero. Durante uma visita técnica no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, que recebe os dois últimos shows da turnê Cedo ou Tarde da banda, o cantor falou sobre o momento de cantar para mais de 40 mil pessoas por noite.

"Bom, estamos aqui, para uma visita, no Allianz. Uma visita no manto sagrado", brincou Di, por conta de ser palmeirense, se referindo ao gramado no qual o Palmeiras joga. "Por que? Porque a gente vai meter o louco e vai fazer um show aqui, em São Paulo... vou fazer um gol", ironizou o cantor, mostrando o campo.

“Mano, a vida é feita de desafios... Ah, para com essa p*rra. Vamos fazer essa p*rra acontecer que eu sei que vai ser lindo! Eu já ia dar uma palestrinha, mas é bom sonhar viu, gente? É bom sonhar e acreditar [risos]. Tem que sonhar e acreditar, e é isso!”, celebrou o vocalista, em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

No vídeo, gravado previamente, Di aparece durante a última visita técnica do Allianz Parque antes de anunciar oficialmente as datas finais da turnê. Os dois shows acontecem nos dias 15 e 16 de dezembro, fechando o ciclo de shows que vão rodar o Brasil inteiro.

Os comentários foram inundados de amigos e internautas emocionados e felizes pela realização do cantor e da banda emo que marcou época nos anos 2000. "Irmão, essa é a hora da palestrinha! Quando o coração tá cheio e o que um dia pareceu impossível, tá acontecendo! Estarei lá!", celebrou o apresentador Marcos Mion. "Quem acredita sempre alcança irmão! E isso vai mover as estruturas do Rock nacional! Será bom pra TODOS NÓS ver vocês arrebentando aí!", comentou Tico Santa Cruz.