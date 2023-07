Por que Fafá de Belém proibiu a neta de dançar funk? Confira motivo inesperado

Em participação no Vênus Podcast, Fafá de Belém revelou motivo inesperado que a levou a proibir neta de dançar funk

Avó de duas meninas, a cantora Fafá de Belémrevelou em entrevista que proibiu a neta de dançar funk. A mãe de Mariana Belém é super próxima das netas Laura e Júlia, de 11 e 7 anos, respectivamente, e recentemente trouxe ensinamentos sobre o gênero musical para as pequenas.

Em participação no Podcast Vênus, apresentado por Criss Paiva, nesta terça-feira, 7, a cantora revelou que o motivo de proibir a neta de dançar funk foi o uso de termos fortes e a propagação de ideias machistas. "Um dia desses minha neta estava dançando em casa e eu disse: 'Isso não é legal, você tem sete anos'", relatou Fafá.

A avó afirmou que fez isso para proteger as netas e explicou seus motivos. "Não sabe que sinais está lançando com seu corpo. Tem gente muito ruim. Um maluco pode captar da forma errada e você vai sofrer muito", comentou ela.

Em seguida, Fafá reforçou sua opinião sobre o machismo presente no ritmo e deu detalhes em sua opinião polêmica. "É muito delicado algumas coisas machistas no funk para nossas crianças. Nossas meninas achando que empoderamento é estar à disposição do macho. Isso é estar a serviço do machismo mais sórdido, da grosseria, a mulher como objeto", disse a cantora.

Ela também reforçou que não gosta do tipo de vocabulário usado nas músicas e acrescentou o aumento no índice de estupro coletivo em menores de idade. "Cara, impossível, não dá. Os termos são chulos para falar para uma criança. O que é isso, rapaz?", criticou.

Além de expôr suas opiniões sobre o funk, Fafá de Belém aproveitou o espaço do podcast e relembrou momentos importantes de sua carreira, como a vez que ela cantou para o Papa Paulo II. Além disso, ela deu opiniões sobre a sua própria aparência e comentou sobre a música brasileira atual com sinceridade.

Fafá de Belém se declara para o pai da filha

A cantora Fafá de Belémse declarou para o ex-companheiro, Raul Mascarenhas, em seu aniversário. Os dois são pais de Mariana Belém. Em uma foto do músico em frente à Torre Eiffel, em Paris, na França, Fafá escreveu na legenda: "Nós nos conhecemos e namoramos durante quase 1 ano sem que ninguém soubesse. Eu não gosto de expor minha vida pessoal, mas desde o primeiro momento, eu entendi que ele seria o pai dos meus filhos. Ainda não sabia se seria uma menina, um menino... aí, durante a gravidez eu tive certeza de que seria uma menina, e eu tenho certeza de que não nos encontramos à toa.

"Temos uma relação de muito respeito há mais de 40 anos, temos uma filha linda, temos 2 netas e em momento algum eu pensei que houvesse outra possibilidade, de outra pessoa ser o pai da minha filha. Quero te dizer, Raulzinho, que te amo como sempre te amei. Nunca foi uma paixão entre a gente, mas sim um amor de alma, que existe até hoje. Somos parceiros de vida, e assim seremos por todo o tempo", declarou Fafá.

"Obrigada por estar na minha vida, obrigada por ser a pessoa que você é, obrigada por nunca ter enchido o meu saco kkkk, obrigada por me compreender, e obrigada por ter me dado de presente a coisa mais valiosa da minha vida, que é a nossa filha. Feliz aniversário, saúde, paz, amor, e muitos, muitos, muitos shows, realizações, felicidade e vida! Te amo, Raul ", completou.