Por quantos anos Renato Aragão apresentou o Criança Esperança? Saiba mais

Renato Aragão se tornou assunto após ter ficado de fora do Criança Esperança deste ano

O humorista Renato Aragão (88) se tornou assunto nesta semana após ter ficado fora da edição deste ano do Criança Esperança. Idealizador do programa beneficente, ele foi responsável pela apresentação da atração por mais de duas décadas e teria ficado descontente por não ter sido convidado em 2023.

A primeira edição do programa aconteceu em 1986, em uma parceria da TV Globo com o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) no programa comemorativo de 20 anos do humorístico Os Trapalhões, estrelado por Renato Aragão ao lado de Dedé Santana, Mussum e Zacarias.

Desde então, o humorista seguiu ininterruptamente no comando do Criança Esperança até o ano 2012, completando 26 anos seguidos na apresentação da atração. No ano de 1991, Renato Aragão ainda foi nomeado embaixador do UNICEF no Brasil.

A edição de 2023 foi comandada por Ivete Sangalo e Marcos Mion, além de contar com shows que renderam comentários na internet como a apresentação em conjunto de Xuxa, Angelica e Eliana, e a performance da sertaneja Ana Castela.

Apesar de Renato Aragão, o eterno Didi, não ter se pronunciado sobre sua ausência no programa beneficente, sua esposa, Lilian Aragão, contou, em entrevista ao site F5, da Folha, que o humorista ficou "muito triste" por não receber o convite.

"Renato simplesmente não foi convidado pela Globo. Ele se dedicou ao Criança Esperança por quase trinta anos. Ele ficou animado com os anúncios do programa. Achou que seria lembrado, mas não deram nem um telefonema", completou ela.

A edição de 2023 do programa alcançou 19 pontos de audiência na Grande São Paulo (cerca de 207 mil indivíduos), e também se tornou assunto nas redes sociais. A Globo ainda não se pronunciou sobre os comentários de Lilian, e irá reprisar a apresentação no próximo domingo, 13, após a exibição do filme do quadro Temperatura Máxima.

