Por onde anda Gabriel Braga Nunes? Ator faz papel de assassino em filme

Gabriel Braga Nunes esteve na pré-estreia do filme Angela, estrelado por Isis Valverde

Bastante discreto quanto à vida pessoal, o ator Gabriel Braga Nunes foi fotografado na noite desta segunda-feira, 14, ao comparecer à pré-estreia do filme Angela, longa-metragem que ele protagoniza ao lado de Isis Valverde.

Longe das novelas desde Verdades Secretas 2, Gabriel Braga Nunes vive Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street, no filme que chega aos cinemas no fim de agosto. O empresário, que morreu em 2020, foi condenado a 15 anos de prisão por assassinar a socialite Ângela Diniz.

Hoje, o artista acumula mais de 200 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram, em que costuma compartillhar conteúdos de seus trabalhos. Além do trabalho como ator, ele também faz parte de uma banda que entrará em turnê pelo Rio Grande do Sul no mês de setembro.

O ator, que já fez sucessos como Insensato Coração, Amor Eterno Amor e Em Família, é casado com a assistente de direção Isabel Nascimento. Juntos desde o ano de 2014, eles são pais de Maria, que nasceu em junho do mesmo ano, e Valentina, nascida em 2021.

Filho da atriz Regina Braga e do diretor Celso Nunes, ele se formou em artes cênicas nos anos 1990 e, após estar no elenco de algumas peças, estreou na televisão com a novela Razão de Viver, exibida em 1996 no SBT.

Além dos trabalhos na Globo e SBT, ele também passou pela Record, emissora em que fez títulos como Essas Mulheres, o protagonista Antônio Maciel de Cidadão Brasileiro, Caminhos do Coração, Os Mutantes e Poder Paralelo.

No fim de 2021, Gabriel Braga Nunes interpretou Jesus no filme Paixão de Cristo 2022gravado em Nova Jerusalém, cidade teatro no agreste de pernambuco. A produção ainda contou com nomes como Luciano Szafir (Herodes), Christine Fernandes (Maria), Thaynara OG (Herodíades) e Sergio Marone (Pilatos).

