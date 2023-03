Gabriel Braga Nunes faz rara aparição com a filha mais velha, Maria

Filha de Gabriel Braga Nunes esbanja simpatia ao ser fotografada ao lado do pai em noite de espetáculo artístico

O ator Gabriel Braga Nunes aproveitou a noite da última quarta-feira, 15, para curtir um passeio de pai e filha com Maria, de 7 anos, sua herdeira mais velha, fruto do relacionamento com Isabel Nascimento. Os dois foram prestigiar a abertura do espetáculo Paris, de Jorge Takla e Anselmo Zolla com a Studio3 Cia de Dança, no MASP Auditório.

Os dois esbanjaram simpatia e parceria quando posaram juntos para as fotos na entrada do evento. Inclusive, Maria roubou a cena ao usar uma tiara com orelhinhas azuis. Ele também é pai de Valentina, de 1 ano. O trabalho mais recente dele na TV foi em Verdades Secretas 2.

O espetáculo também contou com a presença da atriz Christiane Torloni na plateia. A montagem conta com treze bailarinos que relembram grandes celebridades que já viveram em Paris na década de 1920, como Coco Chanel, Pablo Picasso, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Cole Porter, Igor Stravinski, Vaslav Nijinsky e Isadora Duncan.

Gabriel Braga Nunes com a filha mais velha, Maria

Liège Monteiro, Christiane Torloni, Vera Lafer e José Possi Neto

Naia Rosa, Vera Lafer, André Neri e Dilênia Reis

Fotos: Leandro Menezes / Divulgação

Gabriel Braga Nunes guarda recordação de Pelé

Recentemente, o ator Gabriel Braga Nunes (50) mostrou que guarda com muito carinho uma lembrança de Pelé (1940-2022) em sua casa. No dia da morte do ex-jogador de futebol, ele revelou que colocou um autógrafo do ídolo em um quadro.

O artista contou que conseguiu o autógrafo do Rei em 1987. “Esse é de 87”, disse ele na legenda, ao colocar também os emojis de flor e mãos em celebração.