Poliana Rocha surpreende ao ensinar ‘melhor forma' de se vingar de traição

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha compartilha reflexão inusitada sobre se vingar de relacionamento: 'Seja você o amor da sua vida'

A esposa do cantor sertanejo Leonardo, Poliana Rocha surpreendeu a todos ao publicar uma reflexão inusitada sobre vingança nesta sexta-feira, 22. A jornalista e influenciadora digital, que já confirmou a traição do artista, contou que a melhor maneira de se vingar em um relacionamento é seguir em frente e se tornar o próprio 'amor de sua vida'.

Através de seu stories no Instagram, Poliana compartilhou a mensagem enigmática, em que ensina para suas seguidoras como se vingar de forma positiva: “Diquinha da noite”, escreveu a mãe do cantor Zé Felipe. “Quer se vingar de alguém? Vai ser feliz, vai terminar a faculdade, vai pra academia, frequentar novos lugares, focar mais em si”, diz o texto.

“Não tem vingança melhor do que ser feliz, no seu cantinho, longe de indiretas em redes sociais”, diz outro trecho da publicação. No fim do texto, Poliana deu a entender que se tratava de um conselho direcionado para relacionamentos amorosos: “Seja você o amor da sua vida”, a jornalista finalizou a mensagem inusitada.

Além disso, alguns seguidores notaram que a mensagem de Poliana vem em meio a uma onda de traições no mundo dos famosos. Para quem não acompanhou, a cantora Luísa Sonza revelou que terminou o seu relacionamento com o investidor Chico Moedas após descobrir uma traição, e recebeu o apoio de celebridades como Preta Gil, que mandou um recado corajoso para a loira.

Vale lembrar também que Poliana já falou publicamente sobre as infidelidades do marido, Leonardo. Inclusive, recentemente a influenciadora digital causou espanto ao se declarar uma "guerreira" por permanecer casada com o sertanejo, apesar das traições e da revelação de que ele teve dois filhos, fora do casamento.

Poliana Rocha curte o dia ao lado da mãe em fazenda:

Na última quinta-feira, 21, Poliana Rocha compartilhou um registro raro ao lado de sua mãe. Em seu perfil oficial no Instagram, a mulher do cantor sertanejo Leonardo mostrou que aproveitou o dia ensolarado para passar o dia com a dona Eponina Rocha na Fazenda Talismã. Nas fotos, as duas surgem trocando carinho enquanto apreciam a bela paisagem.