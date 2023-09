Poliana Rocha curte o dia ao lado da mãe em fazenda: "Gratidão por momentos assim"

A influenciadora digital Poliana Rocha encantou os seguidores das redes sociais ao postar fotos com a mãe

A jornalista e influenciadora digital Poliana Rocha encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 21, ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado da mãe, dona Eponina Rocha.

Em seu perfil oficial no Instagram, a mulher do cantor sertanejo Leonardo mostrou que aproveitou o dia ensolarado para passar o dia com a mãe na Fazenda Talismã. Nas fotos, as duas surgem trocando carinho enquanto apreciam a bela paisagem.

Ao dividir os registros ao lado de dona Eponina, Poliana aproveitou para agradecer por ter esses momentos com ela. "Amo minha mãezinha... Gratidão por momentos assim!!", declarou a mãe do cantor Zé Felipe na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Duas lindas", disse uma seguidora. "Amor lindo esse de vocês. Você é especial", escreveu outra. "Não tem coisa melhor no mundo, o colo de mãe", falou uma fã. "Que amor", comentou mais uma.

A mãe de Poliana completou mais um ano de vida em maio, e na ocasião, Poliana se declarou: "Mamãe, Eponina Rocha, você me deu a vida e sou grata por tudo o que fez e faz por mim!!! É tanto amor que nem sei como retribuir. Espero que a sua nova idade traga todas as felicidades que você merece!! Que tenha ainda mais saúde, alegrias e continue espalhando luz e alegria por esse mundo. Te amo sem tamanho! Feliz aniversário!", escreveu ela.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha curte piscina na fazenda do marido

Recentemente, Poliana Rocha aproveitou o dia de sol para renovar o bronze e compartilhou no Instagram o momento em que curtia a piscina luxuosa da fazenda Talismã. Dona de um corpo definido aos 46 anos, ela chamou a atenção ao posar de biquíni fio-dental branco, exibindo a barriga saradíssima. Veja a foto!