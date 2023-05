Com fotos inéditas, Poliana Rocha presta bela homenagem no aniversário da mãe: "Continue espalhando luz"

Dona Eponina Rocha, mãe da influenciadora digital Poliana Rocha, ganhou uma bela homenagem da filha ao completar mais um ano de vida

Poliana Rocha (46) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo com vários momentos carinhosos ao lado de sua mãe.

Nesta quinta-feira, 4, dona Eponina Rocha completa mais um ano de vida, e a influenciadora digital fez questão de comemorar a data. Em seu perfil no Instagram, a jornalista compartilhou um vídeo com vários registro da aniversariante, incluindo momentos dela com a família, e prestou uma linda homenagem.

"Mamãe, Eponina Rocha, você me deu a vida e sou grata por tudo o que fez e faz por mim!!! É tanto amor que nem sei como retribuir", confessou a esposa do cantor sertanejo Leonardo (59) no começo do texto.

Em seguida, Poliana se declarou. "Espero que a sua nova idade traga todas as felicidades que você merece!! Que tenha ainda mais saúde, alegrias e continue espalhando luz e alegria por esse mundo. Te amo sem tamanho! Feliz aniversário!", completou a influenciadora.

Os fãs da mãe do cantor Zé Felipe (25) também deixaram mensagens de felicitações para dona Eponina nos comentários. "Parabéns dona Eponina, que Deus abençoe a senhora. Muita saúde, paz e tudo que há de melhor nessa terra", desejou uma seguidora. "Lindas!! Parabéns, dona Eponina. Que Deus continue te abençoando com tudo que há de melhor. Você merece!! Seja feliz nesse novo ciclo!! Feliz niver", falou outra. "Parabéns, Eponina Rocha. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Muita paz, saúde e muita alegria no seu coração, que essa data de hoje tão especial se repita por muitos e muitos anos. Parabéns, felicidades", disse uma fã.

Confira a publicação de Poliana no aniversário da mãe:

Poliana surge com produção impecável

Na última terça-feira, 2, Poliana Rocha deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que surgiu poderosa. A jornalista surgiu toda produzida com uma maquiagem vibrante em um ensaio fotográfico feito em Goiânia, onde mora.

A mãe do cantor Zé Felipe estava poderosa vestindo um blazer preto com três botões prateados por cima de uma blusa de tricô com gola alta, calças sociais e uma sandália vermelha. "Por mais simples que seja, todo trabalho é uma fonte de realização pessoal", escreveu.

