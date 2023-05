Poliana Rocha surge toda produzida em novas fotos e recebe chuva de elogios: “Maravilhosa”

A jornalista Poliana Rocha posou toda produzida para ensaio fotográfico e recebeu diversos elogios nas redes sociais

Nesta terça-feira, 2, Poliana Rocha deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que surgiu poderosa.

A jornalista surgiu toda produzida com uma maquiagem vibrante em um ensaio fotográfico feito em Goiânia, onde mora.

A mãe do cantor Zé Felipe estava poderosa vestindo um blazer preto com três botões prateados por cima de uma blusa de tricô com gola alta, calças sociais e uma sandália vermelha.

“Por mais simples que seja, todo trabalho é uma fonte de realização pessoal”, escreveu a esposa do cantor Leonardo na legenda das fotos feitas por Andressa Leão.

Os seguidores de Poliana adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Elegância”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Maravilhosa”.

Polêmica!

Recentemente, Zé Felipe e sua esposa Virginia Fonseca se envolveram em mais uma polêmica nas redes sociais.

Isso porque, o casal está em Dubai para gravar uma publicidade para a marca de Virginia. Porém, quando os seguidores viram o clipe feito pela influenciadora, não gostaram do resultado.