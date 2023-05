Virginia causa polêmica após produção em Dubai: ‘Procurando sentido’

Influenciadora e empresária Virginia Fonseca gera polêmica com gravação no deserto asiático

Nesta quarta-feira, 3, a internet mais uma vez foi tomada por algo feito pela influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca (24). Na mais nova polêmica, a milionária viajou para Dubai com seu marido, o cantor Zé Felipe (25), para produzir uma campanha profissional, que acabou causando alvoroço depois de um vídeo feito para um de seus produtos.

O que aconteceu foi que, na produção, a influenciadora digital apareceu posando de lado para as câmeras. Usando apenas um biquíni para lá de mínimo, Virginia surgiu com os cabelos ao vento. “RED. 07/05/2023. Toda honra e glória a Deus”, escreveu a empresária, na legenda da postagem, mencionando a data do lançamento.

Porém, os comentários foram inundados de internautas que deixaram claro que não gostaram da produção. “Para isso foi para Dubai? Qualquer duna de Natal faria igual”, criticou uma pessoa. “Produção de centavos”, apontou uma outra. “Fizesse pelo menos o marketing da cultura de lá, agora calcinha no deserto? Tô procurando sentido disso”, detonou uma terceira seguidora da loira.

Querendo ou não, mesmo com alguns comentários negativos, outros fãs apareceram em saída em defesa da empresária. “Maravilhosa, os haters choram”, “Essa mulher é um furacão”, “Maravilhosa”, “Essa é para os invejosos de plantão”, são apenas alguns dos elogios enviados para Virginia.

Recentemente, Virginia atiçou a curiosidade de seus seguidores ao comentar sobre a possibilidade de ter mais um filho no ano que vem. “E 2024? Será que vem outra Maria ou um José?”, provocou a influenciadora na legenda de uma foto com suas duas filhas. "Ela pode ter quantos quiser, pois tem condições financeiras para cuidar. Quem não pode são os assalariados ou o povo que vive de auxílio emergencial e geralmente esses são os que mais tem filhos e ninguém fala nada", opinou uma internauta