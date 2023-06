Poliana Rocha se declara para Leonardo no Dia dos Namorados e encanta: “Lindos”

A jornalista Poliana Rocha encantou seus seguidores ao compartilhar uma postagem de Dia dos Namorados para o marido Leonardo

Nesta segunda-feira, 12, o clima romântico está tomando conta das redes sociais com celebrações do Dia dos Namorados. A jornalista Poliana Rocha foi ao seu Instagram para se declarar ao marido Leonardo.

A influenciadora compartilhou diversas fotos do relacionamento com o cantor sertanejo. Porém, a que mais surpreendeu foi a terceira foto do casal. A imagem era uma foto revelada do casal ainda na juventude.

Os fãs se surpreenderam com a foto antiga. “Como a Poli ficou ainda mais linda do que na juventude”, opinou uma seguidora. E outra fã ainda elogiou: “Você está infinitamente mais bonita hoje do que a 20 anos”.

“Companheiro da vida, TE AMO. Feliz Dia dos Namorados, meu eterno namorado”, escreveu a mãe do cantor Zé Felipe na legenda das diversas fotos em que aparecia ao lado do amado. Nos comentários, Margareth Serrão, que é mãe da esposa de Zé Felipe, comentou: “Lindos! Deus continue abençoando esse amor”.

Os seguidores também adoraram as fotos do casal e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Meta”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Lindos”. E outra admiradora ainda comentou: “Lindos demais, amo esse casal”.

Em seu Instagram, Leonardo compartilhou um vídeo divertido ao lado de Poliana para celebrar a data. Nos bastidores de um show, o canto falava: “Amor, bora! Ali no bar, namorar, tomar uma”. Poliana surgia e brindava com o amado.

“Casal raiz comemora assim! Bora tomar uma, amor? Dia oficial de fazer menino hehehe! Te amo minha gata, minha eterna namorada!”, escreveu Leonardo com muito bom humor na legenda do vídeo. Nos comentários, Poliana respondeu: “Te amo! Fiquei tontinha”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)

Boa forma!

Recentemente, Poliana recebeu uma chuva de elogios dos seus seguidores ao compartilhar um vídeo mostrando sua rotina de exercícios em casa.

A avó de Maria Flor e Maria Alice surgiu esbanjando beleza e boa forma usando uma camiseta de ginástica preta e uma calça legging para treinar na academia.