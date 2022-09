Poliana Rocha mostra Leonardo em momento descontraído e brinca: ''Adoro''

Em dia de pesca, Poliana Rocha mostra Leonardo de sunga em momento descontraído e se derrete pelo maridão

CARAS Digital Publicado em 18/09/2022, às 11h55

Poliana Rocha (45), esposa do Leonardo (59), usou as redes sociais no último sábado, 17, para compartilhar um momento descontraído do cantor em seu dia de folga.

Aproveitando o dia de sol em meio à natureza, a modelo e jornalista não se intimidou e postou um registro do maridão de sunga enquanto pescava um peixe em um pequeno barco.

No clique, compartilhado no Instagram Stories, o pai do cantor Zé Felipe (24) aparece vestindo uma camisa regata e uma peça de banho colorida: “Momentos que deixam ele feliz! Eu apoio e adoro vê-lo bem!”, disse ela ao se declarar pelo maridão.

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, deu sua opinião sobre o último acontecimento polêmico envolvendo a nora, a influenciadora Virgínia Fonseca, e sua neta, Maria Alice. Neste domingo, 11, ela gravou stories para falar sobre o assunto. De início, ela comentou como a internet pode ser um ótimo meio de divulgar produtos e informações, mas que também pode acabar sendo um caminho para machucar o próximo.