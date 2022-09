Zé Felipe presenteia Vírginia com item de luxo e tem reação hilária ao receber o dele: ''Não fui bem''

Zé Felipe presenteia Virgínia Fonseca com uma bolsa de mais de R$ 10 mil e recebe caixa de doces em troca

Redação Publicado em 17/09/2022, às 17h12

O cantor Zé Felipe (24) e a empresária Virgínia Fonseca (23) trocaram presentes neste sábado, 17, e divertiram a web ao compartilhar o momento – que não saiu como o esperado – nas redes sociais.

Através do Instagram Stories, a modelo publicou um vídeo mostrando quais foram os presentes que o casal trocou. Ela foi presenteada com uma bolsa da grife Dolce & Gabanna avaliada em mais de R$ 10 mil, enquanto o compositor brasileiro recebeu em troca uma caixa de donuts.

No vídeo, eles brincaram que Zé Felipe não se deu bem na troca de presentes: “Eu e Josephino acabamos de trocar presentes”, disse a mãe da pequena Maria Alice (1), rindo. “Não fui bem no amigo secreto”, respondeu o filho do cantor Leonardo, sorrindo, com os doces na mão.

Virgínia Fonseca e Zé Felipe são pais da pequena Maria Alice, de apenas um ano, e aguardam a chegada de sua segunda filha, Maria Flor. A influenciadora está no 8º mês de gestação e os pombinhos aguardam ansiosamente a chegada da caçula.

