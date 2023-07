Poliana Rocha imagina gravidez em imagens e Leonardo reage: “Mais um?”

A comunicadora Poliana Rocha postou imagens imaginando gravidez e o marido Leonardo reagiu à publicação

Neste sábado, 16, Poliana Rocha causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram uma série de imagens que imaginava uma nova gravidez. As fotos foram feitas por inteligência artificial.

As imagens mostravam a jornalista e esposa do cantor Leonardo grávida e com bebês. A inteligência artificial também recriou Poliana vestida de noiva. Diversos famosos como Luan Santana eLarissa Manoelajá participaram deste trend de usar a Inteligência Artificial para imaginar filhos e casamento.

“Atrasada, sim, mas cheguei! E amei a Inteligência Artificial! Deu saudade e vontade”, escreveu Poliana sobre ter entrado na onda das imagens feitas por IA.

Quem surpreendeu os seguidores foi Leonardo que marcou presença nos comentários da postagem da amada e escreveu: “Bora fazer mais um?”. A comunicadora e o cantor sertanejo já são pais do cantor Zé Felipe.

Os seguidores de Poliana adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Poli, você é exatamente como está nas fotos da IA! Perfeita! Maravilhosa”, elogiou uma fã. E outra seguidora escreveu: “A mulher é tão perfeita que ela mesma é a imagem que a IA criou, nada a reparar”. Uma admiradora ainda declarou: “Não faz diferença. Você já é perfeita, a IA falhou dessa vez porque não conseguiu deixar mais lida, porque você já é a versão máxima da beleza”.

“A Poli está um passo à frente da IA, porque não mudou nada. Perfeita”, ainda escreveu uma fã. Uma seguidora ainda apoiou que Poliana e Leonardo tivessem mais um filho: “Vai que ainda dá tempo, você é jovem e linda”. Outra admiradora também apoiou: “Linda, dá tempo ainda, se anima”.

Recentemente, Leonardo causou comoção nas redes sociais ao provar que está bem após levar um tombo na escada nos bastidores de um show em um vídeo que viralizou.

O sertanejo surgiu ao lado da esposa em uma foto sensual e apaixonada. Leonardo surgiu dando um beijão na amada.