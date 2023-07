Leonardo prova que está bem após tombo na escada: 'Posso provar'

Após queda, Leonardo prova que está bem com foto ousada com a esposa, a influenciadora Poliana Rocha

O cantor Leonardo mostrou que está bem após ter sofrido uma queda. Nesta segunda-feira, 10, o sertanejo compartilhou uma foto apaixonada com a esposa, a influenciadora Poliana Rocha, e provou que não está nada afetado depois do tombo.

Levantando uma das pernas, que deu o que falar nos últimos dias por sua aparência, o famoso surgiu dando um beijão na mulher, mãe de seu filho Zé Felipe, o cantor casado com a influenciadora e empresária milionária, Virginia Fonseca.

"Pra quem achou que eu estava ruim do tombo da escada, não estou bem, eu estou excelente e posso provar! Com minha gata", escreveu o cantor Leonardo ao publicar o clique agarradinho com a amada, nos bastidores de seu show.

Nos comentários, a Poliana Rocha respondeu à declaração do companheiro. "Te amo meu amor", disse a jornalista. Os internautas então admiraram o casal. "Lindos", elogiaram. "Maravilhosos", falaram outros.

Pernas do cantor Leonardo roubam a cena em foto: 'Olha as panturrilhas!'

O cantor Leonardo chamou a atenção dos fãs ao mostrar uma foto do seu dia de folga. Ele saiu para pescar com os seus amigos, mas um detalhe do corpo dele roubou a cena: As pernas torneadas !

O artista mostrou uma foto segurando um peixe enquanto usava apenas sunga e camiseta. O retrato deixou em evidência as pernas musculosas do cantor, que está com 59 anos de vida. Tanto que os fãs foram à loucura e comentaram sobre o formato das pernas dele.

“60 anos batendo na porta e veja as pernas! E a vibe então? Muto”, disse um seguidor. “Só reparei nas pernas”, afirmou outro. “O cara nem treina. Olhas as pernas, acho que estou fazendo errado”, declarou mais um. “A batata da perna desse cara é absurdo”, escreveu outro. “Olha a perna do Leonardo mais depilada que a minha”, comentou mais um. “Gente, olha as panturrilhas do Leonardo!”, declarou outro. Veja aqui.