Que perigo! Zé Felipe tem rosto atingido por chamas durante show

Marido de Virginia Fonseca, Zé Felipe passa por apuros e é atingido por fogo durante show no Pará

O cantor sertanejo Zé Felipe passou por um sufoco durante um show na última sexta-feira, 08. Enquanto se apresentava no Pará, o cantor calculou mal o espaço do palco e quase foi atingido pelas chamas utilizadas como efeito especial. A sorte é que ele conseguiu escapar do fogo com um movimento rápido.

Em um vídeo que circula na web, é possível notar que o marido da influenciadora digital Virginia Fonseca se empolgou durante a apresentação e se aproximou da região onde os artefatos de pirotecnia ficam localizados, na borda do palco. Inclusive, o cantor se abaixa e fica com o rosto bem próximo ao lançador de chamas.

Por sorte, Zé Felipe se levantou bem na hora, mas não o suficiente, já que as chamas quase o atingiram em cheio. Em um movimento instintivo, o filho do sertanejo Leonardo conseguiu se afastar após perceber o fogo próximo ao rosto. Após o susto, o pai das pequenas Maria Alice e Maria Flor ficou visivelmente em choque e se afastou da borda do palco sem ferimentos.

Nas redes sociais, alguns internautas comentaram sobre a cena: “Anjo da guarda dele estava ativo nesse dia”, disse um. “O cara sabe que solta fogo localizado, aí vai meter a cara lá dentro”, criticou outro. “Isso é o que aconteceu quando não se faz ensaios antes dos shows e turnês”, disparou mais um. “Acho que alguém foi demitido”, disse outro.

🚨VEJA: Zé Felipe tem rosto quase atingido por fogo durante show no Pará. pic.twitter.com/7KE7lz3FIH — CHOQUEI (@choquei) July 8, 2023

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o dono dos hits ‘Bandido’ e ‘Macho preferido’ passa por apuros no palco. No começo do ano, Zé Felipe precisou iniciar tratamento psiquiátrico e fez uso de alguns medicamentos depois que sofreu crises de ansiedade durante alguns shows.

