Luan Santana deixa fãs boquiabertos ao postar imagens com bebê: “Ser pai”

O cantor Luan Santana surpreendeu seus seguidores ao compartilhar imagens mostrando como seria seu filho

Nesta terça-feira, 11, Luan Santana surpreendeu seus seguidores ao surgir em seu Instagram segurando seu filho! Na verdade, se tratava de imagens feitas por Inteligência Artificial que permitiram o cantor a imaginar como seria se tivesse um herdeiro.

As fotos feitas por IA mostravam Luan segurando um menino e uma menina. “De acordo com a Inteligência Artificial, eu tô pronto para ser pai”, escreveu o artista na legenda da postagem com as duas fotos.

Os seguidores foram a loucura com as imagens, porém, cobraram Luan da falta de uma amada para ser mãe dos futuros filhos. Recentemente, foi confirmado que o noivado entre o dono do hit “Morena” e Izabela Cunha havia terminado.

“Agora a sua obrigação é fazer um filho logo e tornar essa foto real”, escreveu uma seguidora. E outra fã foi mais ousada em seu comentário: “De acordo com a Inteligência Artificial, eu tô pronta pra ser a mãe”.

As cobranças para que Luan arranjasse uma namorada foram diversas. “E a Inteligência Artificial decidiu quem é a mãe? Porque você mesmo não decide”, brincou uma fã. E outra seguidora foi mais dura: “Do jeito que você está, no máximo vai ser tio”.

Com as imagens de supostos filhos e o recente término de noivado, uma parte dos fãs do cantor se lembrou de Jade Magalhães que namorou o Luan por 12 anos em um relacionamento pra lá de conturbado.

“Só se a mãe for a Jade”, comentou uma fã. E outra seguidora ainda escreveu: “Que seja com a Jade Magalhães, pelo amor... não arruma qualquer pessoa pra ser mãe”. Outra admiradora declarou: “Que coisa mais linda, mas tem que ser com a Jade”.

Romance?

Apesar dos pedidos de alguns fãs, parece que a fila andou mesmo para Luan. Após seu término com Izabela, de acordo com o jornal Extra, o cantor estaria vivendo um affair com a modelo Ana Cecília.

Ana é modelo e assistente de palco da competição musical “The Voice Kids”, da Rede Globo. A modelo teria trocado likes com Luan nas redes sociais.