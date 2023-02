Gerard Piqué fala sobre novo relacionamento com Clara Chía pela primeira vez: ”Eu sou uma marionete”

Piqué também citou a ex-esposa pela primeira vez desde a separação

Gerard Piqué (36) abriu o jogo sobre o relacionamento com Clara Chia (23) pela primeira vez desde seu divorcio complicado com a cantora Shakira (46), Em uma participação no livestream do espanhol Ibai Llanos, o ex-jogador do Barcelona virou motivo de piada pelo seu look e revelou que quem escolhe suas roupas é sua nova namorada.

Na ocasião, Piqué estava vestindo um conjunto bege e camisa Prada. O apresentador brincou e perguntou se o ex-jogador ainda acompanhava tendências de moda desde que se aposentou do futebol profissional; Então Piqué explicou sobre a escolha e fez a confissão sobre quem escolheu.

“A verdade é que eu vou com minha namorada para as lojas e ela compra para mim. Eu sou uma marionete", disse o espanhol ao falar pela primeira vez sobre o novo relacionamento.

Os companheiros de live então pediram para que o craque desfilasse o look, então Piqué entrou na brincadeira sem pensar duas vezes e defendeu a escolha do look: “É minha moda, é meu estilo. Estamos em um mundo onde qualquer um pode se vestir como quiser”

Em entrevista recente ao influenciador John Nellis, no Programa Ana Rosa, Piqué disse que Shakira é a pessoa mais famosa fora do mundo do futebol de sua lista de contatos. "Eu diria que... Shakira, que era minha parceira", mencionou o ex-jogador, que citou o nome da cantora pela primeira vez desde o término.

O ex-Barça completou: "Se não tem a ver com o mundo do futebol, é ela, porque no futebol o Cristiano é o mais seguido do mundo"

Essa foi a primeira vez que Piqué citou Shakira publicamente. Já a cantora falou abertamente sobre o término e o ex em seu último lançamento musical, que gerou diversas polêmicas.

Shakira publica vídeo debochado com música polêmica

Nesta terça-feira, 14, em alguns países, principalmente no hemisfério norte, é celebrado o famoso Valentine’s Day, conhecido como Dia dos Namorados aqui no Brasil. A cantora Shakira compartilhou um vídeo com uma leve indireta para seu ex-marido.

Em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial no Instagram, Shakira aparece ao som da música “Kill Bill”, da cantora SZA.

“Talvez eu mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele é a próxima. Como eu vim parar aqui? Talvez eu mate meu ex, mas ainda o amo. Prefiro estar na cadeia do que sozinho”, diz a letra da música, em tradução livre.